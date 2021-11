Bianca Comănici a ajuns la tribunal. Gestul lui Nelson Mondialu din instanță

Bianca Comănici cere să i se facă dreptate la tribunal în ziua de marți, 9 noiembrie, când are loc procesul pe care bruneta i l-a intentat lui Nelson Mondialu, după ce afaceristul i-a adus multe acuzații și injurii în mediul online.

Scandal mare între Bianca Comănici și Nelson Mondialu. Fosta concurentă de la Putere Dragostei l-a dat în judecată pe tatăl fostului ei iubit Livian, pentru acuzațiile grave pe care Nelson Mondialu i le-ar fi adus brunetei în spațiul public.

Prezentatoarea Wowbiz și avocatul ei s-au prezentat la Cluj, acolo unde are loc procesul intentat împotriva fostului ei „socru”, unde imediat și-au făcut apariția și Nelson Mondialu, fiul său Livian și avocatul acestora.

Nelson Mondialu a făcut un gest deplasat la adresa frumoasei vedete, după ce și-a mișcat umerii și șoldurile în fața tinerei, semn că nu se teme de proces, conform jurnaliștilor de la Wowbiz, în fotografiile pe care le puteți vedea aici.

Bianca Comănici s-a despărțit de Livian, bărbatul pe care l-a cunoscut pe vremea când ambii tineri erau concurenți în cadrul emisiunii Puterea Dragostei de la Kanal D. După o relație furtunoasă, povestea lor de iubire s-a terminat în termeni nu tocmai amiabili.

„Îmi pare rău că nu a avut încredere în mine! Puteam termina în relații ok, puteam să fi rămas chiar prieteni. Sper să fie o lecție pentru mine, cât și pentru el ceea ce s-a întâmplat. Amândoi am reacționat din impuls, fără să gândim prea mult și am ajuns într-o situație neplăcută.

În luna iulie a anului 2021, Bianca Comănici își anunța fanii de pe Instagram că pierdea procesul împotriva lui Nelson Mondialu. Mai mult de atât, bruneta a fost obligată să plătească și cheltuielile de judecată.

„Am fost făcută în fel și chip, zi de zi, ore întregi, pentru că am trimis sute de filmări, ca să ajung în punctul în care eu trebuie să plătesc. Adică este perfect normal să ieși în mediul online și să faci de râs pe oricine vrei, la orice oră, oricând.

Încă nu s-a spus motivul. (…) Deci domnul Nelson, că-i spun și numele, are două dosare penale, eu am mers pe civil, oameni buni. Eu nu am vrut să fac rău la nimeni. Eu am vrut să merg spre înțelegere.

Uitați ce scrie: Respinge cererea în judecată formulată de reclamanta Comănici Bianca Maria, în contradictoriu cu pârâții P.N.S și P.N.L, având ca obiect ordonanța președențială.

Obligă reclamanta la plata sumei de 4800 de lei, în favoarea pârâților, cu titlu de cheltuieli de judecată, cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare. Deci eu trebuie să plătesc când eu sunt făcută ferfeliță și e perfect normal, se acceptă.”, le-a spus Bianca Comănici fanilor săi, în vara acestui an.