Adevărul despre relația dintre Andrei Dascălu și Bianca Comănici: ‘E un bărbat care mă atrage’

Andrei Dascălu a făcut ravagii la Survivor. După emisiune, se zvonea că el ar fi avut o relație cu Roxana Ghiță.

Cu toate astea, cei doi ar fi terminat-o rapid, iar fostul concurent a fost văzut în compania Biancăi Comănici, cea cu care se crede că ar avea o relație.

Cei doi au făcut o fotografie împreună, iar fanii au crezut că între ei se naște o poveste de dragoste. Acum, câștigătoarea Puterea Dragostei lămurește cum stau lucrurile între ea și Andrei Dascălu.

Ea spune că nu vede un viitor în relația lui Andrei cu Roxana Ghiță, mai ales că s-au despărțit la scurt timp după ce s-au cuplat.

Bruneta a acceptat să iasă cu fostul concurent Survivor și nu exclude posibilitatea ca pe viitor să se înfiripe ceva mai mult între ei.

În plus, Bianca spune că Andrei este genul ei de bărbat, așa că lucrurile ar putea evolua surprinzător.

„Este mai conservator. Cu siguranță ați văzut poza cu noi doi, când am ieșit la suc. Pe scurt, noi am ieșit la un suc, dar nu am ieșit doar noi doi, ci și împreună cu fratele meu și cu o persoană cu care colaborăm.

Noi ne-am cunoscut în Vamă, am legat un fel de prietenie, am putea spune, nu știu exact. Ne înțelegem bine, comunicăm bine, iar faptul că eu l-am simțit pe el că are un suflet bun și că nu ar răni niciodată un om, pe mine chestia asta m-a apropiat de el, iar în relația cu Roxana, eu i-am spus de la început că e bine să faci ce simți. I-am zis că o să se convingă de lucruri.

Așa cum am spus, e un om foarte bun, îmi e foarte drag. Chiar dacă are 23 de ani, nu e copil. Oamenii nu au apucat să îl cunoască, dar eu l-am cunoscut mai bine.

E un copil maturizat puțin forțat în urma împrejurărilor. Eu am o părere foarte bună despre el. Nu pot să neg că nu… Eu am spus că e genul meu de bărbat ca aspect fizic, dar nu tre atrage un om doar după aspectul fizic.

Nu trăiesc clipa, dar cu el am hotărât să ne cunoaștem mai bine, el îmi povestește despre viața lui, eu îi povestesc despre viața mea. Cam asta e legătura dintre noi doi. Nu se știe, nu pot să zic nici nu niciodată”, a mai spus Bianca Comănici.