Bianca Comănici e devastată după despărțirea de Livian! Ce i-a spus fostul iubit de la Puterea Dragostei

Bianca Comănici trece prin momente grele. Aceasta s-a despărțit definitiv de Livian. Ce cuvinte grele i-a spus fostul iubit pe care l-a cunoscut în competia Puterea Dragostei?

Din păcate, deși fanii au crezut că cei doi vor ajunge să facă pasul cel mare la un moment dat, Bianca și Livian s-au despărțit. Finala nu i-a prins împreună, dar a mutat relația lor de cel puțin prietenie din Turcia în România. Tinerii au revenit pe plaiurile noastre, ulterior s-au și mutat într-un apartament în București pentru scurtă vreme. Discuțiile au fost multe între ei în timpul show-ului de iubire. Ea îl voia, el dorea să o lase liberă din cauza caracterului său extrem de îmcăpățânat, orgoliile erau și ele mari, iar comunicarea lăsa de dorit.

Amorezii s-au despărțit și împăcat de câteva ori bune în fața camerelor de luat vederi, dar au revenit la relații mai mult decât decente spre finele emisiunii. Acum, nu doar că foștii concurenți se scaldă în ape reci, dar fanii susțin că nu va mai exista posibilitatea unei alte împăcări. Livian a dat tot uitării și se îndreaptă spre Turcia pentru a cuceri o fată din sezonul 3. Mai exact, pe Mona, singura fată din casă care are o relație stabilă.

„Sunt anumite situații care m-au deranjat. Nu sunt chiar așa cum pretind a fi. O să zic doar unde nu e adevărat, să nu trăiască alții cu impresia că eu sunt nu știu cum. În momentul de față Bianca nu este blocată pe Instagram la mine. Bianca m-a blocat atunci, m-a adăugat la prieteni, dar eu nu i-am mai dat din cauza discuțiilor pe care le-am avut. Eu când am ajuns la ea, nu știu de ce, am avut impresia că e ca și cum îți pierzi interesul față de cineva și vrei pe altcineva. Ești așa rece… și am avut impresia asta când am văzut-o”

Livian