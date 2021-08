Bianca Comănici a dat vestea cea mare fanilor săi. Ce a reușit să facă fosta concurentă de la Puterea Dragostei

Bianca Comănici este în culmea fericirii. Deși fanii au crezut că bucuria ei se datorează apariției unui nou bărbat în viața ei, ei bine, iată că frumoasa brunetă de la Puterea Dragostei a obținut o mare performanță. Despre ce este vorba, de fapt.

Bianca Comănici trăiește cea mai frumoasă experiență a vieții sale. Superba brunetă de la Puterea Dragostei este extrem de apropiată de comunitatea ei de fani de pe Instagram, pe care-i ține mereu la curent cu cele mai importante și noi evenimente din viața sa.

Recent, Bianca Comănici a avut un motiv de celebrare, iar internauții au crezut că bucuria vedetei se datorează apariției unei noi iubiri la orizont. Deși este una dintre cele mai curtate domnișoare din showbizul monden, Bianca a specificat că nici nu se pune problema de așa ceva.

Bruneta a reușit o performanță incredibilă, aceea de a-și luat permisul de conducere. Vedeta de la Kanal D s-a apucat de școala de șoferi la sfârșitul anului trecut, mai exact în octombrie 2020, iar acum este fericita posesoare a carnetului de șofer.

Concurenta de la Puterea Dragostei și-a îndeplinit un mare vis acum că este conducătoare auto cu acte în regulă și ce metodă mai bună de a sărbători decât aceea de a reuși să-ți cumperi mașina visurilor tale? Prezentatoarea și-a procurat un superb BMW, un bolid de lux pe măsura așteptărilor sale.

„Îmi doresc super mult o mașină și să mă plimb așa prin București. Aș vrea o mașină care să fie rezistentă la accidente pentru că mi-e frică să nu o stric. E

ste pe gustul meu, nu era chiar ce aveam eu în plan, dar ma bucur ca am gasit-o, ca are principalele dotari, cutie automata, să fie crem pe interior, sa aiba senzori de parcare, sa aiba piele interesanta pe interior si am garantie, foarte important.

Ma bucur ca am rezolvat si am scapat de problema. Cu toate ca n-am permis, dar am masina. Stiti cum e vorba aia: n-am casa, dar am BMW. Dar mai bine cumparam casa inainte, dar nu-i problema, e buna si masina”, a declarat Bianca Comanici acum cateva luni de zile.