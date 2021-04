Benone Sinulescu nu s-a abținut. Ce a spus despre Dan Negru, cu toată sinceritatea EXCLUSIV

Restricțiile impuse de autorități, de mai bine de un an, la vreme de pandemie, nu îl împiedică pe Benone Sinulescu să planifice, cel mai probabil în luna iunie, o nouă ediție a Festivalului Național Concurs de Muzică Populară “Benone Sinulescu”. El vrea ca evenimentul muzical, care va avea loc la Buzău, să fie prezentat tot de bunul lui prieten, Dan Negru, care, de astăzi, orele 19.45, debutează cu o nouă emisiune la Antena 1, ”Legendele”, în care va realiza interviuri cu marile vedete ale României. Primul invitat, din această seară, este Ilie Năstase, fostul mare jucător de tenis. În interviul oferit pentru playtech.ro, Nea Beni ne-a povestit despre grădinărit, dar și despre muzică, marea lui dragoste.

Benone Sinulescu nu renunță la festivalul care îi poartă numele, nici în pandemie. De ce îl vrea prezentator tot pe Dan Negru: ”Îmi place de el că nu-i mofturos!”

Benone Sinulescu este singurul artist în viață care are un festival muzical cu numele lui. Contactat de reporterii Impact.ro, Nea Beni ne-a declarat, în exclusivitate, că a făcut toate demersurile necesare pentru ca și anul acesta festivalul să aibă loc, chiar dacă ne aflăm în plină pandemie de coronavirus, iar activitatea artistică este blocată. Ba, mai mult, îndrăgitul cântăreț ne-a mărturisit că, de pe lista invitaților la marele eveniment, nu va lipsi nici Dan Negru, care va fi, ca și în alți ani, gazda festivalului:

“În iunie cred că o să fie Festivalul. În ciuda pandemiei, îl facem, eu am vorbit deja cu domnul primar și așa a rămas, că o să fie făcut. Dan Negru nu trebuie să lipsească de la eveniment, el o să prezinte, a mai prezentat și mi-a plăcut foarte mult, nu este un mofturos și asta îmi place. Plus că știe să se descurce singur, știe ce trebuie să facă, să își facă treaba bine. Până în prezent, am pe listă cam 20 de artiști care vreau să vină să cânte la festival”.

”După ce lucrurile revin la normal, o să ne întoarcem cu toții pe scenă, cu forțe proaspete, sunt convins de asta”

Îndrăgitul cântăreț ne-a mai mărturisit că nu duce dorul scenei și nici stilului de viață agitat: “Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Nu tânjesc după scenă, chiar dacă nu mai avem voie să cântăm de un an de zile, uneori este bună și câte o pauză. După ce lucrurile își revin la normal, o să ne întoarcem cu toții pe scenă, cu forțe proaspete, sunt convins de asta. În perioada asta am avut tot felul de vizite, de la colegi de breaslă, de-ai mei, am stat de vorbă, ne-am întâlnit, și a fost totul foarte frumos. Vin la mine, că-s mai prietenos: vorbesc, râd mult și lor le place”.

Marea pasiune a lui Nea Beni e grădinăritul: ” Urmează să încep lucrul, prin curte! A mai plouat pe aici, pământul este bun”

Benone Sinulescu a iubit toată viața scena și muzica populară, având în repertoriu sute de piese de dor și de dragoste, însă, de câțiva ani, și-a mai descoperit o pasiune, grădinăritul, lăudându-se, anual, cu producția de roșii și de dovlecei-gigant, dar și de castraveți pentru diabetici: