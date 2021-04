Dan Negru a dat lovitura! Cum a reușit să își mărească salariul la Antena 1

Dan Negru are o nouă emisiune la Antena 1, motiv pentru care și salariul său a fost mărit. ”Regele Audiențelor” a revenit pe micul ecran duminică.

Dan Negru, despre ”Legendele” de la Antena 1. Are un salariu mai mare acum

Dan Negru a început să ia la întrebări legendele, în noua sa emisiune de la Antena 1. Show-ul a debutat duminică, 4 aprilie, în cadrul Observatorului de seară din trustul cu care a semnat în urmă cu mai bine de un deceniu.

Va avea invitați precum Florin Piersic, Dumitru Prunariu, Gheprghe Zamfir, Ilie Năstase sau Halmut Duckadam. În total, vor fi zece români care vor rămâne în istoria România. Conceptul pleacă de la ideea unor povești din spatele unor poze memorabile cu gandioșii invitați în emisiunea lui Negru.

A fost impresionat de întâlnirea cu Ilie Năstase din primul episod

„Încep să îi aduc pe ei către puști. Mulțumesc televiziunii că mă ajută în acest sens. Eu vreau să fiu podul între două lumi, între Gheorghe Zamfir și Dorian Popa. Pentru început, avem 11 oameni în proiect. În primul episod, care va fi urcat pe canale și luat de Antena, va fi cu un tip care are niște povești și fotografii…Ilie Năstase.

Unele episoade se filmează acasă la ei, altele în unele locații. Am găsit palate frumoase în București. Arată impresionant să vezi o legendă în mijlocul unui palat. La Ilie am găsit niște poze, uau, iar poveștile sale sunt la fel. Fără îndoială, față de ce se întâmplă în presa mondenă, Ilie Năstase este o legendă”, povestea moderatorul într-un interviu pentru paginademedia.ro.

E mândru de noul proiect

„Apucă-te de arheologie, bunul meu. Caută-i pe ăia care au facut lucuri, prea stai langă toti neghiobii la tv” mi-a spus Albulescu cândva. Mi-au trebuit niste ani …. Toti neghiobii vorbesc, ăia care n-au nicio perfomanță sunt lideri. Eu insumi am stat langă multi neghiobi la tv…

Lansez “Legende”, un proiect anti-parastas. Suntem cei mai buni in parastase, ne amintim de unii doar in breking-news-urile disparitiei lor. In rest, neghiobii…. Televiziunea e parte din proiect. E inceputul… Online va conta mult. Gheorghe Zamfir, Prunariu, Țeicu, Piersic… Unii care au dat, nu doar au primit”, anunța el pe rețelele de socializare.