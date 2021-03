Bella Santiago, adevărul despre Românii au talent. Cine a ajutat-o să ajungă acolo și ce gest senzațional a făcut Smiley pentru ea

Frumoasa Bella Santiago este una dintre cele mai bune voci din România. Ea vine din Filipine și viața i s-a schimbat total de când trăiește aici. Bella Santiago a fost invitată la emisiunea ”Vorbește Lumea”, de la Pro TV, unde a povestit despre copilărie, despre cum a ajuns in România si cum s-a inscris la preselecțiile Românii au Talent, unde a ajuns până în finală. Mai mult decât atât, ea a spus și ce rol a avut Smiley în cariera sa artistică.

Bella Santiago a vorbit despre copilăria ei, declarând că a fost o adevărată ”Cenușăreasa”.

”Copilaria mea nu afost usoara, stateam la bunici, eu stateam mai mult acasa, nu prea aveam timp sa ma joc afara cu copiii. Matusile mele zic ca sunt Cenusareasa, ca faceam curatenie si că acum am ajuns sa cant. Am cantat de la vârsta de 3 ani, stateam la masa cu matura in mana pe post de microfon. Cantam in sufragerie si niste vecini arucau cu piatra, strigandu-mi sa tac. Visam sa ajung cantareata, i-am zis mamei ca si eu voi pe scena sa cant si așa s-a întâmplat”, a spus Bella Santiago, care a povestit și cum a ajuns în România și la Românii au Talent.

”Am ajuns in Romania intr-o vacanta de o saptamana, ca aveam multi prieteni, care m-au incurajat sa vin aici. Am ajuns aici si am ajuns la preselectii la Romanii au talent. Am trecut de preselectii, am ajuns la semifinala, apoi in finala. Smiley m-a ajutat, am fost intrebata daca vreau sa semnez un contract aici”, a mărturisit Bella Santiago.