Ce face acum Bella Santiago, ultima câștigătoare X Factor. Pe ce a cheltuit favorita lui Bendeac premiul de 100.000 de euro

Bella Santiago a câștigat X Factor 2018 și se bucură din ce în ce mai mult de aprecierea pe care a căutat-o în România, venind în țara noastră în 2016. Ce face acum artista și pe ce a cheltuit premiul de 100.000 de euro?

Decizia de a veni în România din Filipine, în 2016, a fost de bun augur pentru Bella Santiago. De altfel, a fost o decizie care i-a schimbat viața complet. În 2018 a câștigat X Factor și se bucură de România, țară pe care acum o consideră și a ei, și de cariera pe care și-a făcut-o aici.

Însă, din 2018 până acum sigur filipineza a mai trăit multe, lucruri despre care a vorbit într-un interviu pentru viva.ro. Bella a povestit că, pe lângă liniștea regăsită aici, prieteni adevărați, oameni care au susținut-o, câștigătoarea X Factor, care susține mândră că se consideră și ea româncă, și-a îndeplinit marele vis: de a-și aduce fata lângă ea.

„În primul rând, aici sunt patru anotimpuri. Acolo avem un singur anotimp și este foarte cald. Este minunat să te bucuri de zăpadă, de toamnă, de ploaie, să simți frigul. În Filipine nu aveam așa ceva și pentru mine a fost o surpriză extrem de plăcută ce am găsit în România. Iar pe plan profesional, aici sunt mai multe oportunități. Am reușit aici să-mi îndeplinesc mai multe visuri, am trăit lucruri pe care nu le credeam posibile și am realizat că, atunci când îți dorești din tot sufletul ceva, inevitabil se va împlini.

Eu cânt de la 12 ani și în Filipine am participat la un concurs de talente, am avut mai multe concerte, însă nu la nivelul a ceea ce am trăit în România! Mi-a povestit mama mea că la trei ani cântam cu mătura în mână, pe post de microfon și îmi imaginam că sunt pe scenă. Apoi, când am ajuns la școală, le cântam colegilor și m-a auzit mai multă lume. M-au încurajat să fac ceva în sensul ăsta și așa am început să cânt unde vedeam o scenă”, a povestit Bella Santiago, fiind întrebată cum este diferită viața în România față de cea din Filipine.