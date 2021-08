Bebelușul unei femei din Iași a decedat la două zile după naștere. Înainte de a naște, femeia a făcut o greșeală fatală

O mămică din Iași trece prin momente grele, după ce bebelușul acesteia a decedat la două zile după naștere. Acesta s-a născut la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași și a avut doar 800 de grame. Medicii au încercat să îl salveze, însă nu au mai putut face nimic.

Femeia, în vârstă de 35 de ani, s-a prezentat la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași în stare foarte gravă. Avea ruptură de uter și hemoragie masivă abdominală. Văzând stare în care se află, medicii au băgat-o de urgență în operație, deoarece pierduse deja 5 litri de sânge.

La naștere, bebelușul cântărea doar 800 de grame. Medicii l-au ținut în viață cât au putut, însă după două zile a decedat. Aceștia nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Mama a rămas internată la secția Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași. Este stabilă și rămâne sub supraveghere.

„Din nefericire și cu tristețe vă spun că am primit o veste cumplită, care ne-a șocat pe toți. Tocmai am fost anunțată că a murit aseară copilul de 800 de grame. Era atât de mic, dar am sperat mereu că se va face bine. Din păcate, nu a mai putut să lupte. Ne-a întristat pe toți această veste. Mama celui mic este internată în continuare în secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului «Sfântul Spiridon». Aceasta este stabilă, însă mai rămâne sub supravegherea medicilor”, a declarat dr. Monica Holicov de la Maternitatea „Cuza Vodă”.