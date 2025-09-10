„Bebelușa” Oana Ioniță, interviu savuros alături de cei doi copii ai săi. Fiica sa a dat-o de gol – regulile sale nu sunt tocmai respectate: „Fac ce-mi doresc”. EXCLUSIV

Oana Ioniță este mama a doi copii: Maxim, în vârstă de 10 ani, din căsătoria cu tenorul Florin Budnaru, și Isabel, de 14 ani, dintr-o relație anterioară. Fosta „bebelușă” are o legătură strânsă cu cei mici și a trecut prin momente dificile după divorț, când a decis împreună cu fostul soț ca fiul să locuiască cu tatăl său. Între timp, lucrurile par să se fi așezat, iar la VIVA! Influencers Party 2025 a venit însoțită de amândoi. Într-un interviu savuros, Oana ne-a povestit cum s-au distrat vara aceasta și ne-a dezvăluit cum reușește – sau nu – să-și impună regulile în familie.

Oana Ioniță, interviu alături de cei doi copii ai săi. Cum au petrecut vara

Reporter Playtech: Te văd alături de copiii tăi. Cum ați petrecut această vară?

Oana Ioniță: Am avut o vacanță în Turcia foarte frumoasă. Am avut o tabără la Alba Iulia unde ne-am distrat foarte, foarte mult toți trei. Cred că a fost cea mai relaxantă tabără pentru că am început să particip și eu la cursurile copiilor și să mă distrez cu ei, și cu Max și cu Isabel.

Cred că cu cât fac mai mult dans, cu atât mă simt eu mai bine. Parcă ies din orice zonă din asta de depresie, de supărare, nu mai… Mă conectez foarte bine cu mine.

Reporter Playtech: Care sunt cele mai mari provocări din viața de mamă? Pentru că te-am văzut acum cum le-ai zis să nu plece de lângă tine…

Oana Ioniță: Cea mai mare provocare este să-i faci pe copii să te asculte. Să se îmbrace și să se spele pe minți. Chestiile mărunte care înainte ți se păreau detalii, acum sunt cele mai mari provocări. Spălatul pe dinți, făcutul patului, mâncatul, micul dejun, să ieșim din casă la timp. Asta e una dintre cele mai mari provocări pentru că nu suntem niciodată gata toți. În schimb este excepțional, extraordinar. Suntem toți foarte fericiți că reușim să facem multe lucruri împreună.

Ce reguli aplică Oana Ioniță în creșterea copiilor

Reporter Playtech: Ești adepta parentingului modern sau mai aplici și reguli de pe vremea ta, să zic așa?

Oana Ioniță: Eu vreau să le aplic pe toate de pe vremea mea, dar ei le aplică pe cele de pe vremea lor.

Reporter Playtech: Și cum găsești un echilibru?

Oana Ioniță: Facem compromisuri împreună, ca să acceptăm. Și tragem, lăsăm unii de la alții, ca lucrurile să funcționeze. Pentru că eu dacă m-aș încăpățâna și ei nu sunt de acord, ei nu o să fie fericiți și nici eu nu o să fiu fericită. Și așa mai fac compromisuri. O mai ascult și pe Isabel, îl mai ascult și pe Maxi. De multe ori se schimbă rolurile. Adultul devine copil și copiii devin adulți.

Oana Ioniță, despre adolescența „pe vremea ei”: „Regulile erau mai stricte”

Reporter Playtech: Acum vă pregătiți de începutul școlii. Sunteți gata? Cum i-ai pregătit pe ei, emoțional și fizic?

Oana Ioniță: Pentru că școala nu va începe pentru Isabel luni și marți, pentru că profesorii de la Liceul de Coreografie, vor boicota anul școlar, ca probabil mulți profesori care nu sunt de acord cu noile legi date, la noi se mai prelungește puțin. Cu toate că Isabel a fost și este în continuare în pregătiri. Toată vara a fost la sală și în fiecare zi a avut ore de balet, de pregătire fizică. A fost la workshop-uri. Adică, cumva, pentru ea, vacanța nu a fost chiar atât de intensă, mai puțin săptămâna când a fost plecată în tabără și în Turcia.

Reporter Playtech: Dar emoțional, pentru că știm că în ziua de astăzi copiii sunt, cumva, tot mai răi. iar ei mai sunt și copiii de vedetă. Este mai greu?

Oana Ioniță: Copiii din ziua de azi și noi, copiii care am fost, am trecut toți prin aceeași etapă, care se numește adolescență. Și care se aplică, indiferent de vremurile în care trăim, cam la fel. Pentru că ei se revoltă acum, noi ne-am revoltat atunci. Dar regulile erau mai stricte și nu ne permiteam atât de mult. Și trebuie să înțelegem că trebuie să fim mai îngăduitori cu copiii noștri acum, pentru că ei au o grămadă de alte perspective față de cele pe care le-aveam noi înainte.

Isabel, dezvăluiri despre relația cu mama ei. Cine îi face, de fapt, programul

Reporter Playtech: Ce cerințe are fiica ta acum?

Oana Ioniță: Pune-i ei această întrebare!

Reporter Playtech: Ce ți-ai dori să te lase mai mult mama ta să faci și nu te lasă?

Isabel: Sincer, fac ce-mi doresc. Pentru că baletul îl fac pentru că e plăcere și mă lasă să-l fac. Și nu are preferință la o anumită oră… Adică, din păcate, nu are timp să facă ea programul și mă ocup mai mult eu de el. Cu toate că am avut discuția asta acum câteva zile.

Oana Ioniță: Adică și-l mai schimbă din când în când fără acordul meu.

Isabel: Da, exact. Pentru că știu că ea este destul de ocupată și nu are timp și de mine. Și până la urmă îl fac cum îmi doresc și cu ce îmi doresc.

Reporter Playtech: Dar atunci când îți interzice clar să nu faci un lucru, cum o convingi să schimbe decizia?

Isabel: La întrebarea asta nu știu cum să răspund. Doar îi spun că nu-mi doresc și atunci spune ‘ok, înțeleg’, sau, ‘ba nu, faci cum zic eu’. Și până la urmă ajungem la numitorul meu comun.

Oana Ioniță: Adică numitorul comun că face cum zic eu. (râde)