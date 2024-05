Oana Ioniță, detalii importante după divorț. Decizia luată de Bebelușă după ce a revenit la numele Ioniță: „Nu aș mai face asta niciodată” EXCLUSIV

Oana Ioniță și Florin Budnaru s-au căsătorit civil în vara lui 2013, nășiți fiind de Mihai Găinușă, colegul de la Cronică al Oanei, și de soția acestuia. După o căsnicie de 10 ani, cei doi au decis să divorțeze, iar în urma stabilirii custodiei, băiatul, Maxim, a rămas cu tatăl lui, în timp ce fata, Isabel, i-a revenit ei. Oana a fost prezentă, recent, la Târgul Ghidul Miresei din București și ne-a oferit declarații despre perioada după divorț. Vedeta nu a trecut nici acum peste șoc.

În urma divorțului de Florin Budnaru, tatăl fiului său, Maxim, vedeta încă suferă. Oana ne-a dezvăluit că până la vârsta de 40 de ani nu a simțit greutățile vieții, iar acum traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, având în vedere că sunt implicați copiii:

„Nu am trecut peste șocuri. Am părțile mele când sufăr…Nu le-am avut până acum. Până la 40 de ani nu am avut probleme, nu m-am întrebat niciodată dacă sunt bine, nu mi-am plâns de milă niciodată pentru că nu am avut probleme reale până acum.

După divorțul de tenorul Florin Budnaru, Oana și-a refăcut viața și ne-a mărturisit că fără iubitul ei, ar fi trecut foarte greu peste aceste momente grele din viața sa. „Bebelușa” ne-a devăluit dacă își dorește cu adevărat să se recăsătorească:

„Copiii sunt în dezvoltare și am nevoie de o mamă lângă ei verticală, care să îi ghideze așa cum trebuie. Am o relație, într-adevăr, poate mi-ar fi fost mult mai greu să trec prin ce am trecut singură și am un ajutor. Simt că am pe cineva care este alături de mine.

Nu am spus că mă voi căsători. Toată lumea m-a întrebat dacă mă voi căsători. Eu mă îmbrac în rochii de mireasă mereu datorită evenimentelor mondene organizate. Nu am gânduri momentan să mă căsătoresc.

Dacă o să fac pasul acesta, poate îmi va va trebui ceva timp. Nu este o prioritate pentru mine să mă recăsătoresc. Actele complică viața.”, ne-a mai declarat Oana Ioniță, în exclusivitate pentru Playtech Știri.