Bebe Cotimanis, în lacrimi la TV. A aflat în direct că prietenul lui drag a murit VIDEO

Bebe Cotimanis nu și-a mai putut ține în frâu trăirile și a izbucnit în lacrimi! Cunoscutul actor a rămas șocat la vestea că unul din prietenii dragi sufletului său s-a stins din viață. Fanii artistului speră ca mesajele trimise pe rețelele de socializare să-l îmbărbăteze.

Bebe Cotimanis a șocat o lume întreagă cu reacția sa. Acesta este cunoscut drept un persoanj reținut și foarte puternic, fiind atent la orice detaliu pe care îl expune lumii întregi. Cu toate astea, o astfel de veste l-a dărâmat pur și simplu în doar câteva secunde.

Bebe Cotimanis se afla în direct la emisiunea de pe Prima TV care este moderată de Cristi Brancu, moment în care a fost înștiințat de moartea lui Ion Dichiseanu. Cei doi au fost nu doar colegi de breaslă, ci și buni prieteni.

Vestea că Dichiseanu s-a stins din viață după multă de suferință și o luptă grea l-a făcut să izbucnească în lacrimi. Minute în șir nu s-a putut opri din cauza tristeții enorme cauzate de plecarea actorului dintre noi.

Amintim că regretatul artist a murit în cursul zilei de 20 mai, la vârsta de 87 de ani, după 5 luni petrecute exclusiv la Spitalul Floreasca. Cotimanis a ținut să ofere tuturor câteva detalii despre o amintire deosebită trăită alături de bunul său amic:

„Eram la Timișoara. Pe scena Naționalului. Și mirosea a plescavița așa că, după spectacol, restaurantele erau deschise până la 12 noaptea, am mers să mâncăm. Niște fete care erau în fața restaurantului ne-au cerut să facem câteva poze. Când am terminat de mâncat a venit una dintre fete și ne-a invitat la club.

Am zis: “Eu merg, dar îl luați și pe domnul Dichiseanu.” Și ne-am urcat într-un taxi. Îl întreb pe Dichi: „De când nu ai mai fost într-un club?” Zice: „Eu nu prea am mers. ”Am ajuns într-o discotecă și până la 6 dimineața ne-am îmbătat cu șampanie cu fire de aur.”