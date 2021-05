Unde va fi înmormântat Ion Dichiseanu. Este situat aproape de o altă mare artistă a României

Vestea că marele actor Ion Dichiseanu a murit i-a dat peste cap pe fanii regretatului artist. Unde va fi înmormântat Dichi. Cripta celebrului maestru este situată aproape de o altă mare artistă a României. Despre ce loc este vorba.

Regretatul actor Ion Dichiseanu a murit joi, 20 mai. Maestrul avea 87 de ani și era internat de o lună de zile la Spitalul Floreasca din Capitală. Deși actorul dădea semne că starea lui de sănătate se îmbunătățește, iar fiica lui Ioana îl aștepta acasă, se pare că destinul a avut alte planuri pentru Dichi, pentru care cortina a căzut, pentru ultima oară, joi, 20 mai, la ora 15.00, atunci când inima i s-a oprit.

„Tata, ultima oară când am vorbit cu el, mi-a spus că vrea să vină cât mai repede acasă. Recuperarea depinde și de el, dar trebuie să mai avem răbdare, nu știm cât va trebui să mai așteptăm. Oricum, e mai bine acum. Nu putem vorbi prea des cu el din cauza restricțiilor, dar se simte mai bine”, declara Ioana Dichiseanu, acum câteva zile.

Conform jurnaliștilor de la Wowbiz, Ion Dichiseanu își va dormi somnul de veci alături de regretata artistă Ionela Prodan, pe Aleea Artiștilor din Cimitirul Bellu din București.

Moartea actorului Ion Dichiseanu a lăsat îndoliată o țară întreagă. Sute de fani ai regretatului artist au trimis mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare, ca un omagiu în memoria celui care a fost Ion Dichiseanu.

Dan Negru a scris pe Facebook că urma să filmeze alături de Ion Dichiseanu o ediție specială a emisiunii sale „Legendele, cu Dan Negru”, în luna iulie. Din păcate, acest plan nu a mai putut fi dus la bun sfârșit.

În memoria lui Dichi, Dan Negru a împărășit cu urmăritorii săi din mediul virtual o fotografie de colecție, în care prezentatorul TV apare alături de Ion Dichiseanu și regretatul Sebastian Papaiani.

„E prima dată când domnul Dichiseanu îmi dă țeapă! Am filmat cu domnia sa zile in șir și niciodată n-a lipsit. In iulie urma să ne vedem ca să filmăm pentru pentru „Legendele”.

Azi s-a dus…Mi-e dragă fotografia asta : Ieremia ( Sebastian Papaiani) și Pierre Vaillant ( Dichiseanu) eroii mei din Toate pânzele sus!”, a fost mesajul emoționant pe care Dan Negru l-a postat pe pagina lui oficială de Facebook.