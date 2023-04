Băutura pe care o consumă Emily Burghelea după ce a născut. Multe mămici procedează așa

De curând, Emily Burghelea a devenit mamă pentru a doua oară, aducând pe lume un băiețel perfect sănătos. Îndrăgita blondină se poate declara o femeie împlinită, pentru că, la cei aproape 24 de ani, are deja doi copii și un soț care o iubește extrem de mult. Cu toate acestea, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru EGO.ro, fosta asistentă TV a vorbit și despre problemele cu care s-a confruntat recent. A apelat chiar și la leacuri băbești.

Emily Burghelea a devenit cunoscută publicului larg odată cu participarea sa în sezonul cu numărul trei, al emisiunii „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D. A fost apoi, pentru o scurtă perioadă, asistentă TV la Acces Direct, de la Antena 1, dar ulterior a decis să se retragă de pe micile ecrane.

În prezent, vedeta se bucură de viața frumoasă pe care o are. La cei aproape 24 de ani, aceasta se poate declara o femeie fericită și împlinită din toate punctele de vedere. Are o familie completă, un soț care o iubește și o sprijină necondiționat, dar și o comunitate impresionantă pe rețelele sociale, acolo unde le împărtășește fanilor săi mai multe detalii din viața sa de zi cu zi.

La începutul acestui an, blondina a devenit mămică pentru a doua oară și a adus pe lume un frățior, Damian, pentru fetița ei, Amedea. Mereu cu zâmbetul pe buze și o fire extrem de pozitivă, Emily reușește să facă față oricărei provocări care apare, soțul ei, Andrei, fiindu-i un sprijin necondiționat.

Într-un interviu acordat pentru EGO.ro, fosta concurentă a emisiunii „Bravo, ai stil!” a vorbit și despre urmările celei de-a doua sarcini. Astfel, aceasta a dezvăluit că, fiind adeptă a leacurilor băbești, ea a ajuns să pună câteva kilograme în plus după ce mai multe mămici au sfătuit-o că berea o poate ajuta atunci când alăptează, existând multe variante fără alcool.

„Să știi că m-am îngrășat. Când am născut, eram slabă moartă. Acum m-am îngrășat de la bere. Mi-au zis niște mămici că berea ajută lactația. Am început să beau bere. Nu îmi plăcea deloc, dar am început să beau o bere, apoi pe a doua și a treia.

De la a patra încolo începe să îți placă, asta este marea problemă. Este problematică situația pentru că burta de bere nu este un mit. Acesta este secretul, ca să alăptezi și ca să faci lapte, trebuie să bei bere.

Este un leac băbesc, iar mie îmi plac la nebunie leacurile băbești. Andrei râde de mine când mă aude cu aceste lucruri, cu șosete cu oțet și alte lucruri, dar am și eu nebuniile mele.”, a povestit Emily, în exclusivitate pentru sursa citată.