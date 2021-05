Băutura care nu-i lipsește niciodată Andreei Bălan. Nu iese niciodată din casă fără să o consume

Andreea Bălan arată senzațional la 36 de ani. Jurata de la Te Cunosc de Undeva are un trup tras prin inel, prin prisma meseriei sale de artist dar și pentru că întotdeauna a adoptat un stil de viață sănătos. Care este băutura pe care Andreea Bălan o bea în fiecare zi. Nu iese niciodată din casă fără să o consume.

Cum se menține Andreea Bălan în formă? Nu poate fi greu, având în vedere că este tot timpul ocupată cu câte ceva. Când nu înregistrează la studio sau pregătește spectacolele sale unice de dans, blondina filmează pentru emisiunea Te Cunosc de Undeva sau are diverse parteneriate pe care le onorează în mediul online.

De asemenea, „meseria” de mămică îi ocupă tot timpul, spune ea, deoarece petrece cât de mult timp poate alături de fiicele ei, Ella și Clara, pe care le iubește mai presus decât orice pe lume.

În cadrul unui interviu pentru publicația Unica, faimoasa artistă a mărturisit care este băutura care nu-i lipsește niciodată și pe care mereu o bea pentru a se menține plină de energie. Deși zilele Andreei Bălan nu seamănă una cu alta, există o anumită constantă în viața ei. Dansatoarea întotdeauna bea ceai negru cu lapte dimineața, înainte de a-și începe ziua.

Mămică devotată și iubitoare, Andreea Bălan încearcă din tot sufletul să fie un exemplu demn de urmat pentru fetițele ei Clara și Ella Maya. Deși a divorțat de George Burcea, tatăl fetelor, acum un an de zile, Andreea Bălan și-a refăcut viața alături de tânărul afacerist Tiberiu Argint. Pentru artistă, iubirea este cea mai importantă lecție pe care vrea să le-o transmită micuțelor ei prințese.

„E foarte important pentru mine ca ele să se simtă iubite şi să ştie că ele sunt tot. Îmi doresc să fie empatice, fericite, să se dezvolte cu bunătate şi să facă ceea ce simt şi îşi doresc. Cu ele am simţit iubirea necondiţionată si am învățat să am răbdare. Ador să petrec timp cu ele și să ne jucăm.

Ella îmi seamănă mult fizic, este foarte sensibilă ca mine şi este mai boemă. Clara îmi seamănă ca şi comportament, fiind foarte năzdrăvană, cu o personalitate foarte puternică. Dacă nu e ca ea, face ce face şi tot ca ea trebuie să se întâmple”, a declarat Andreea Bălan, în exclusivitate pentru Revista Unica.