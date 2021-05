Ce a făcut Andreea Bălan în vacanța de lux din Dubai. Tiberiu Argint a fost lângă ea

Relația dintre Andreea Bălan și Tiberiu Argint merge de minune! Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste departe de ochii lumii, iar recent au fost într-o vacanță de lux meritată îndelung de artista care se bucură de liberul adus obligat de pandemie. Ce a făcut deosebit blondina în perioada relaxării alături de iubit?

Andreea Bălan, vacanță cu Tiberiu Argint. Ce a făcut artista?

Andreea Bălan trăiește o poveste de dragoste ca-n povești. Cunoscuta cântăreață a părăsit meleagurile pe altele pline de lux. Concret, juratul de la emisiunea „Te cunosc de undeva” a pecat în Dubai pentru câteva zile de relaxare.

Cei doi au hotărât încă de la începutul idilei să-și trăiască dragostea departe de ochii lumii, dar artista mai oferă din când în când câteva detalii despre sectorul amoros pentru fanii curioși. Blondina a mărturisit că a fost pentru prima dată în Dubai și că a rămas profund impresionată de locurile văzute și de arhitectură.

De asemenea, a mărturisit că a stat doar patru zile în vacanță alături de partenerul său, dar cu toate astea plănuiește să se reîntoarcă pe cât de repede posibil. Fanii se gândesc la faptul că prima ei vizită acolo a fost de bun augur, mai ales la brațul persoanei iubite.

Vacanța a fost, de fapt, o surpriză din partea bărbatului care știa că solista nu avea bifate priveliștile în cauză. ”Am stat într-un loc foarte frumos, exclusivist, am ales niște locuri frumoase împreună și mi-a plăcut tot ceea ce am văzut. Vreau, de data aceasta, să fim discreți. Important este că ne iubim, ne respectăm și că trăim lucruri frumoase împreună”, a povestit Andreea Bălan.

”Sunt, în sfârșit, liniștită, sunt fericită”

”Sunt, în sfârșit, liniștită, sunt fericită, toată perioada cu separarea, cu divorțul, a trecut. A trecut aproape un an, în februarie se face un an. Și sunt foarte, foarte liniștită, și mă concentrez foarte mult pe fetele mele, și vreau ca această latură, această parte personală să o țin pentru mine. N-am putut să ascund nimic și nici n-am vrut să ascund nimic. Toată viața mea a fost o carte deschisă, de la 12 ani de când m-am lansat, dar deocamdată această parte o țin pentru mine și când va trebui să aflați ceva o să vă povestesc. E important să ai sprijin și susținere și să fie cineva alături de tine”

Andreea Bălan

Apele s-au calmat, iar ambii foști soți se bucură acum de relații stabile alături de alte persoane care au intrat în viața lor la scurt timp după despărțire.