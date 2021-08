Inna și Deliric, în imagini nemaivăzute până acum. Cum s-au distrat în București, în mijlocul zilei FOTO EXCLUSIV

Inna și Deliric au fost deliciul trecătorilor. Cei doi artiști sunt îndrăgostiți până peste cap, iar relația lor care merge din ce în ce mai bine se vede clar cu ochiul liber. Cum s-au distrat cei doi pe străzile din București?

Inna și Deliric au suprins pe toată lumea cu vestea că sunt împreună. Nimănui nu i-a venit să creadă că cei doi artiști trăiesc o poveste de dragoste. Mai surprinzătoare au fost imaginile cu cântăreții pe care le mai scapă din când în când pe rețelele de socializare.

Aceștia se distrează des, pleacă în vacanțe și se filmează cântând în mașină cel mai probabil în drum spre studio. Deși ambii sunt cunoscuți de foarte mult timp, ei au decis să rămână discreți în apariții în privința vieții private.

Iată că acum paparazzi playtech-impact i-au surprins pe străzile din București. Vedetele se distrau ca doi adolescenți îndrăgostiți. Aceștia s-au plimbat amândoi cu o singură trotinetă, nu aveau echipament de minimă protecție, dar viteza era cu atât mai limitată din cauza numărului de pasageri.

Artiștii erau îmbrăcați lejer și au zâmbit pe tot parcursul cursei palpitante care cu siguranță a fost deliciul trecătorilor. Artista a ales pentru plimbare o vestimentație sport, neagră, iar în picioare o pereche de adidași cu o platformă imensă și plină de culori.

Răzvan Eremia este numele din buletin al solistului care a părăsit domeniul muzical și se axează mai mult pe o afacere care a văzut deja succesul. Bărbatul a ajuns să devină milionar ajutat de o glumă legată de celebrul porc de Crăciun.

Dintr-o glumă, iubitul Innei a ajuns să dețină un brand foarte iubit care a prins tinerii români din prima clipă. În anul 20017 cifra de afaceri indicat aproximativ 600.000 de euro, dublu față de 2016, iar la finele lui 2018 cifra sărea de un milion de euro.

Acesta a făcut câteva mărturii mai personale în cadrul unui interviu în urmă cu mulți ani.

”Preţuiesc familia, sunt un tip care alege să petreacă cât mai mult timp cu familia. Am un cerc de prieteni restrâns, deşi cunosc foarte multă lume. Sunt un om deschis, comunic cu lumea, mă simt bine, dar am încercat să menţin nişte relaţii strânse cu oameni pe care îi cunosc demult şi să construim peste chestia asta. Nu sunt genul care işi schimbă de la an la an prietenii şi cercul de oameni cu care face treaba”

Deliric