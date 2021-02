Bărbatul cu care iubita lui Culiță Sterp își petrece timpul, de fapt. Adevărul s-a aflat

În timp ce Culiță Sterp este în Republica Dominicană și luptă pentru Faimoși în cadrul emisiunii Survivor, iubita lui însărcinată este răsfățată de altcineva, până la întoarcerea artistului. Cine are grijă de Daniela?

Culiță Sterp este departe de iubita lui, Daniela Iliescu. Tânără îl așteapta nerăbdătoare acasă, mai ales că este și însărcinata și urmează să aduca pe lume un băiețel. Artistul a aflat vestea că va deveni tată, abia după ce a ajuns în Republica Dominicană. Așa că cei care o răsfață pe Daniela în lipsa celebrului ei iubit este familia tinerei.

Recent, iubita lui Culiță Sterp a postat pe contul sau de socializare un video în care arată urmăritorilor ei cum este răsfățată ea și cine este cel care o răsfață și are grijă de ea.

Și se pare că este vorba despre un bărbat care îi pregătește micul dejun tinerei, fiind vorba despre nimeni altcineva decât fratele Danielei. Mândră de el, tânăra l-a filmat cum acesta îi pregătește o omletă și își răsfață sora însărcinată.

Celebrul artist a aflat ca va fi tată în timp ce se afla în competiția de la Survivor. Momentul a fost extrem de emoționant mai ales pentru faptul că artistul a aflat că așteaptă un băiețel.

„E băiat! Băi, e băiat! Cum s-a schimbat? Băi nu cred! Am vrut să plâng, dar nu mai pot să plâng. E băiat! Doamne, doamne! Uite-o pe nevasta mea, ce frumoasă e.

Băi, dacă e o farsă, dar nu e 1 aprilie. Mai e până la 1 aprilie. Nu-mi vine să cred. Când am văzut poza, m-am pregătit să mă emoționez, că sigur o să văd o poză emoționantă. Când am văzut că e băiat, am dat din plâns în fericire. E ceva ce nu pot exprima în cuvinte.

Sunt atât de fericit în interior, că nu știu ce să mai zic. Când am venit la Survivor m-am simțit vinovat că am lăsat-o singură acasă, dar știam că e fată descurcăreață. Știam că o să am fată, dar Dumnezeu mi-a întors faptele bune pe care le-am făcut de-a lungul vieții și mi-a dat cel mai frumos cadou. O să am băiat. Nu-mi vine să cred!”, a declarat Culiță Sterp, potrivit WOWbiz.ro.