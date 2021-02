Iubita lui Culiță Sterp l-a prins cu minciuna pe Cătălin Moroșanu. Ce s-a întâmplat la Survivor

Implicare în lupta din Dominicană au și oamenii dragi ai concurenților de la ”Survivor România”, care îi așteaptă acasă nu mai devreme de finele concursului de la Kanal D. Astfel, discuta dintre grupul lui Culiță Sterp și Zannidache, a cărui terț, Cătălin Moroșanu, oscilează între tabere, a adus disprețul față de cele întâmplate până în România, în sufletul iubitei cântărețului de muzică de petrecere. Femeia a publicat un mesaj dur pentru luptător, numindu-l trădător.

Survivor România. Daniela, iubita lui Culiță Sterp, dovada că luptătorul Cătălin Moroșanu umblă cu traista de minciuni prin tabăra Faimoșilor

Tensiunile din echipa Faimoșilor ating cote înalte. Concurenții au început să aibă discuții în contradictoriu și să se divizeze în grupuri. Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp, a analizat de asemenea certurile din echipa vedetelor, ajungând la concluzia că Moroșanu joacă la mai multe capete.

„Să privim și să încercăm să înțelegem ce se petrece. Și jur eu te respect”, a spus luptătorul într-o ediție. „După două zile hopa: Trădătorul. Păi, „bro”, hotărăște-te. Concluzia: Românilor le place mai mult circul decât pâinea”, a comentat Daniela atitudinea concurentului.

Artistul, sufocat de lacrimi în urma scrisorii de la iubită. Ea nu a considerat momentul ca fiind unul înduioșător

„Sincer, nici nu-mi place să-mi aduc aminte de momentul ăla. Am reacționat, eram șocată. Nu credeam că o să plângă. Nici nu m-am gândit. Nu mă așteptam să fie așa și l-am văzut altfel decât l-am văzut vreodată pe Culiță. Eu când am scris mesajul am trăit cel mai mult. Eu i-am mai trimis lui mesaje în ultima perioadă, pe internet îi las. Dar nu-mi place să văd imaginile când el plânge, pentru că și latura lui s-a lăsat descoperită. Mă gândeam să nu plângă, că îl vede toată lumea. Peste asta, nici nu-mi place să-l văd suferind. Eu am vrut să-i fac o bucurie”, a povestit iubita cântărețului într-un interviu pentru ”Teo Show”.

„Cum a zis și el la un moment dat, s-a gândit că poate nu i-am zis chiar tot. Eu chiar nu i-am ascuns nimic. Chiar și dacă ar fi fost așa, are dreptate, nu i-aș fi scris niciodată dacă era ceva în neregulă. Eu, cu o săptămâna înainte, văzusem cât de trist era. Vorbeam și cu familia lui ce supărat era când nu a câștigat jocul de comunicare cu familia, cu o săptămână înainte. Ne uitam la el și nu ne venea să credem cât de supărat era. Când l-am văzut așa trist, chiar atunci a fost prima dată când am plâns și eu, când l-am văzut așa supărat că nu a câștigat. Oricum, eu îl văd mereu și am o putere”, a completat Daniela.