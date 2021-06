Urmează o săptămână palpitantă la Survivor România, iar asta pentru că cele două echipe se luptă pentru jocul de recompensă, iar miza este una mare.

Emoțiile sunt din ce în ce mai mari, iar asta pentru că fiecare victorie înseamnă mult din punct de vedere moral pentru fiecare echipă. Primul joc de recompensă al săptămânii îi va pune la mare încercare pe concurenții din ambele echipe.

Traseul va fi unul foarte complicat, pentru că Survivor România începe să se apropie de final. Prezentatorul emisiunii le-a dezvăluit concurenților care este miza jocului.

Foștii concurenți Survivor îl susțin pe Zanni, pe Elena Marin și pe Sebastian Chițoșcă de la echipa Faimoșilor.

Cosmin Stanciu, Ana Porgras, Raluca Dumitru, Andreea Lodbă, Culiță Sterp și Alexandra Stan îl susțin pe Zanni pentru câștigarea marelui premiu de la Survivor România.

Ana Porgras este deja o susținătoare declarată a lui Zanni.

„Eu am văzut în Zanni mai mult, mai mult decât ce văd oamenii. Am văzut interiorul lui. I-am văzut sufletul. Am văzut că are nevoie de afecțiune ca să ofere”, a spus la un moment dat Ana Porgras.

„Într-adevăr, de acolo m-am conectat foarte bine cu el și cred că și datorită faptului că a foarte sincer, exact ca mine. El, pe lângă mine, are și avantajul că e foarte bun pe traseu”, a spus și Alexandra Stan.