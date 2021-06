Răsturnare de situație la Survivor România, sâmbătă seara: ”Mă doare cel mai tare!” VIDEO

Survivor România se apropie cu pași repezi de finală, iar tensiunile sunt cu atât mai mari și probele mai spectaculoase. Telespectatorii au văzut o răsturnare de situație spectaculoasă în cursul serii de sâmbătă. Ce s-a întâmplat în ediția de ieri?

Survivor România 2021: răsturnare de situație în ediția din 19 iunie

Răsturnare de situație în cel mai greu proiect de televiziune din România! Meciul de imunitate a fost câștigat de Faimoși. Cei din tabăra roșie aveau nevoie disperată de o victorie, mai cu seamă că moralul lor era la pământ și din cauza certurilor care nu se mai termină odată în echipa lor.

Imunitatea merge astfel la ei pentru a doua oară săptămâna aceasta. În urma acestora, războinicii nu trebuie să se mai teamă de nimic, pentru că vor avea parte de un consiliu de nominalizare liniștită, iar emoțiile mari se duc la adversari.

Războinicii urmează să se voteze între ei și să trimită un membru al echipei în cursa pentru eliminare. Jocul din ediția de ieri seară a fost foarte strâns, scor 10-8. Chiar protejatul lui Alex Velea a fost cel care a adus victoria acasă, cu toate că traseul din Dominicană le-a pus mari probleme concurenților din prisma noilor obstacole.

Andrei Dascălu a jucat punctul care ar fi putut să-i trimită la ștafetă și să le aducă o altă speranță pentru punctul decisiv, dar nu a reușit egalarea în duelul cu Zanni. Albert Oprea a pierdut din nou puncte prețioase și susține că își reproșească că a pierdut chiar trei puncte pentru echipa sa:

„Deși am venit cu gândul de câștiga m-am simțit stângaci pe traseu. La final nu am avut foarte multe șanse să arunc cu bila. Îmi reproșez că am pierdut trei puncte pentru echipa mea. Sunt supărat și mi-ar fi plăcut să câștigăm ambele jocuri de imunitate. Diseară ne votăm, asta mă doare cel mai tare”

„Am rupt traseul și el pe mine”

Ștefan Ciuculescu: Traseul a fost spectaculos, o surpriză pentru noi toți. Am avut puține emoții la început, m-am concentrat mai mult la traseu, însă a patra oară nu m-am mai concentrat deloc, din cauza emotiilor. Am rupt traseul și el pe mine. Am dat cu capul de scară și mai aveam puțin să dau cu spatele în coșul de la final. Traseul a fost mai tare decât mine.

Zanni: Mi se pare că asta mi se potriveste cel mai bine. Traseele în care sunt ca în armată. De data asta mi-a fost foarte lene să duc mișcările până la capăt și m-am lovit cu capul. Îmi place când e ceva nou. Astăzi mi-a fost extrem de lene. Mă bucur că a fost calmitate în echipă și e bine că am câștigat.