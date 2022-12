Bancul zilei de luni, 12 decembrie. Poate că râsul nu se află tocmai pe lista lucrurilor pe care trebuie să le bifezi neapărat la începutul acestei zile. Cert este că doar câteva momente de amuzament sunt bune pentru starea ta de spirit, pentru sănătatea mentală și fizică și nu numai. Începe și tu ziua de muncă relaxat. Râzi împreună cu noi!

Bancul zilei. Începe și tu ziua râzând cu noi

Te-ai întrebat vreodată ce este râsul, de fapt? Potrivit specialiștilor în psihologie, râsul reprezintă o manifestare fizică a unui moment amuzant. Deși, la o primă vedere, pare un proces lipsit de importanță, el ascunde foarte multe beneficii. Poate ajuta chiar la reducerea inflamației din organism, la îmbunătățirea circulației și a sistemului imunitar.

Râzul modifică activitatea efectivă a creierului, arată experții în psihologie. De-a lungul anilor, cercetătorii au analizat activitatea cerebrală a persoanelor care obișnuiesc să râdă. În urmă cu doi ani de zile, s-a constatat că râsul poate stimula unele unde gamma. Despre acestea din urmă se spune că sunt vindecătoare pentru organism.

Umorul poate să îți permită să privești lucrurile într-un mod neașteptat. Nu este vorba despre a transforma momentele dificile în clipe amuzante. Sau despre a ignora durerea sau suferința. Ci despre a învăța să te bucuri, printre provocări, și de ceea ce, la o primă vedere, pare irelevant.

Bancul zilei de luni, 12 decembrie, este o modalitate de a elibera tensiunea dinaintea unei zile de muncă. Așa, te poți ajuta tu pe tine să îți reîncarci bateriile. Cu toții am avea de câștigat, dacă am începe ziua râzând, arată specialiștii în domeniul psihologic. Am da chiar mai mult randament la locul de muncă.

Bancul zilei. O blondă plânge în hohote la serviciu

Nu trebuie să râzi cu voce tare. Nu este vorba despre a râde în hohote, ca să te audă toată lumea, dacă nu aceasta este reacția ta naturală sau care te face să te simți comod. A citi ceva amuzant poate să aibă aceleași beneficii asupra organismului precum un episod de râs.

Râzi și tu împreună cu noi! Am pregătit pentru tine o glumă care are în centru situația unei angajate blonde. O blondă ajunge la serviciu plângând în hohote. Șeful o întreabă, îngrijorat, ce a pățit.

– Azi dimineață, am primit telefon și am aflat că mama a murit, a spus blonda.

Șeful încearcă să o consoleze:

– De ce nu te duci acasă azi, să te odihnești? Și-așa nu avem de lucru prea mult.

Blonda refuză, explicând că îi prinde mai bine să lucreze – va uita de necaz.

După aproximativ două ore, trece șeful pe lângă biroul angajatei și o aude plângând și mai tare.

– Ce s-a mai întâmplat?

– Tocmai a sunat sora mea și mi-a zis că și mama ei a murit. O tâmpenie, dar na…