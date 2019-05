Bancul la care Ceaușescu a râs cu lacrimi. ”Tremurau toți de frică, dar eu l-am spus!”

Până și dictatorii lumii au momente în care se relaxează și își permit să râdă cu gura până la urechi. Așa a fost surprins și fostul lider comunist, Nicolae Ceaușescu.

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a povestit o întâmplare din România comunistă condusă de Nicolae Ceaușescu. El susține că, la un moment, a fost invitat să ia masa alături de fostul dictator, iar acesta l-a rugat să-i spună un banc.

Potrivit fostului șef al LPF, acel moment a fost primit cu frică de cei din jur pentru că nu știau cum va primi Ceaușescu gluma pe care urmează să i-o spună Dumitru Dragomir.

Episodul din perioada comunistă a fost povestit de Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF.

„Am luat si masa cu Ceausescu. M-a pus sa-i spun un banc. Tremurau toti, le era frica. Toti imi faceau semne sa tac, dar la tupeul meu am spus”, susține fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, potrivit a1.ro.

Dumitru Dragomir a continuat:

„Pe o nava s-au intalnit Kennedy, Hrusciov si Ceausescu. Si, mancand ei, au zis ‘Sa vedem care-i cea mai curajoasa natie din lume!’ Keneddy i-a spus ‘John, arunca-te in ocean, ia cutitasul meu si sa-mi scoti un rechin pe punte!’. John s-a aruncat in ocean, pac, pac, pac, scoate doi rechini pe punte, iese fara o mana. Hrusciov spune ‘Aliosa, ia arunca-te tu in ocean, ia lama asta si sa-mi scoti trei rechini!’ Poc, poc, poc, scoate trei rechini pe punte, iese fara doua picioare si fara o mana. Toata lumea ‘O, ce curaj, ce curaj!’. Vine Ceausescu dupa ce mai trage o tuica. ‘Bai Mitica, ia arunca-te in ocean, ia lingura asta, vezi daca scoti vreun pestisor sa nu ne facem de ras cu americanii si rusii!’ La care ala zice ‘Intra, ba, dumneata!, nu vezi ca-i apa rece?!. Toata asistenta ‘O, ce curaj, ce curaj!'”.