Bancnota euro care îi este dedicată lui Ștefan cel Mare. Cu cât se vinde, de această dată, suvenirul

Deși ar putea părea ciudat acest titlu, având în vedere că România nu a aderat la moneda unică, în realitate bancnota euro suvenir care îi este dedicată lui Ștefan cel Mare este exact așa, un suvenir, menit să promoveze istoria Moldovei, a marelui domnitor și a Cetății de Scaun. Ceea ce poate nu știe multă lume, este valoarea reală a acestui tip de bancnotă. Despre asta o să discutăm și vei afla, de fapt, cu cât se vinde, de această dată, suvenirul emis de Muzeul Naţional al Bucovinei.

Colecția de bancnote de suveniruri zero euro

Bancnotele de tip zero euro stârnesc un mare entuziasm. Acestea reprezintă o modalitate perfectă de a afișa locurile turistice, precum și de a rezuma un tur pentru turiști și colecționari. Conceptul bancnotelor „Zero Euro” este un mijloc excelent de marketing și de îmbunătățire a activității turistice cu astfel de suveniruri personalizate de înaltă calitate. Aceste bancnote sunt apreciate de persoane din toate categoriile de vârstă.

În prezent, această bancnotă costă între 170 și 190 de euro, iar catalogul GRABOWSBY o cotează la 180 de euro. Am făcut un sondaj de preț pe ebay și această bancnotă se vinde între 140 și 190 de euro, iar la momentul redactării acestui articol, bancnota este disponibilă la prețul de 170 de euro pe ebay.fr.

Bancnota euro care îi este dedicată lui Ștefan cel Mare

Plecând de la principiul enunțat anterior, Muzeul Naţional al Bucovinei lua decizia anul trecut de a emite o primă bancnotă suvenir, tot în ideea de a face marketing și de îmbunătății activitatea turistică din zona Moldovei, promovând imaginea mareului domnitor Ștefan cel Mare, precum și edificiul Cetății de scaun a Moldovei.

„Muzeul Național al Bucovinei lansează o nouă BANCNOTĂ EURO SUVENIR, dedicată, de această dată, Voievodului ȘTEFAN CEL MARE! După succesul fulminant al bancnotei euro-suvenir prin care muzeul promovează imaginea Cetății de Scaun a Sucevei, venim în fața publicului nostru cu un produs de suflet, prin care omagiem personalitatea celui mai mare roman al tuturor timpurilor – Ștefan cel Mare.”, anunță Muzeul Naţional al Bucovinei.

Cu cât se vinde bancnota euro suvenir cu chipul lui Ștefan cel Mare

Bancnota euro suvenir care îi este dedicată lui Ștefan cel Mare a fost realizată de Muzeul Național al Bucovinei în colaborare cu cei de la Eurosuvenir România, și speră ca și în acest an să aibă succesul de anul trecut, când, conform muzeului, s-a vândut ca pâinea caldă. De altfel, reprezentanții muzeului au postat pe pagina de Facebook a instituției anunțul emiterii acestei bancnote, însoțit și de poze edificatoare pentru cei interesați de bancnota euro care îi este dedicată lui Ștefan cel Mare:

(…)Bancnotele sunt puse în vânzare la prețul de 21 lei, la magazinul de prezentare al Muzeului de Istorie Suceava, iar de săptămâna viitoare și la standul de prezentare de la Casa Custodelui – Cetatea de Scaun a Sucevei. Bancnota este prezentată într-o mapă specială, prevăzută cu un buzunar interior transparent, spațiu în care se regăsește bancnota. Mapa, tipărită în condiții grafice deosebite, are imprimate pe cele patru fațete imaginea domnitorului și o hartă a ctitoriilor sale, cât și o imagine a Sălii Sfatului Domnesc de la Suceava. Bancnota suvenir de 0 Euro, cu reprezentarea Voievodului Ștefan cel Mare, este realizată în una din imprimeriile acreditate de către Banca Centrală Europeană, având caracteristici de securitate similare bancnotelor reale și un design unic, atrăgător, asemănător, dar nu confundabil cu acestea.”, se arată în comunicatul publicat de Muzeul Naţional al Bucovinei.

Bancnota euro suvenir pentru prima dată în Franța în anul 2015

Conceptul bancnotelor cu zero euro a fost dezvoltat pentru prima dată în Franța în anul 2015 de către o persoană pe nume Richard Faille, cunoscută sub numele de bancnota „SARLAT 2015”, cunoscută în jargonul colecționarilor sub numele de „6 gâște SARLAT”. Într-adevăr, modelul dorit de client trebuia să includă desenul a trei gâște.

Aceste bancnote eronate au fost apoi vândute de site-ul turistic la prețul de 5 euro bucata. Cu toate acestea, prima livrare care a fost făcută către acest loc turistic conținea bancnote care prezentau 6 gâște.

Nefiind în conformitate cu mențiunea „bun de tipar”, clientul și-a returnat comanda la tipografie, cu excepția primului pachet de 1.000 de bancnote, care fusese deschis și, prin urmare, nu a putut fi returnat la furnizor.

Acestea s-au răspândit acum în restul Europei. A devenit foarte popular printre turiști, colecționari și case de afaceri care caută suveniruri autentice.

După cum sugerează și numele, bancnota euro suvenir sunt bancnote cu valoare zero cu o temă personalizată cu repere populare și locuri turistice. Chiar dacă aceste bancnote nu sunt euro oficiali, ele reproduc majoritatea caracteristicilor bancnotelor euro și sunt produse în unități de imprimare sigure.

Materialele utilizate, forma și dimensiunea acestora, precum și numărul de serie unic al fiecărei bancnote sunt similare cu cele ale unei bancnote euro reale.

Bancnota euro suvenir are, de asemenea, elemente de siguranță, cum ar fi urme de apă, holograme și cerneală care este vizibilă doar la lumina UV, ceea ce oferă un raționament mai bun pentru colecționarii acestor bancnote Zero Euro.

Caracteristicile unei bancnote Zero Euro

Bancnotele Zero Euro sunt tipărite pe hârtie de bumbac 100% similară cu bancnotele euro reale. Acestea măsoară 135×74 mm, ceea ce este, din nou, similar cu bancnotele euro oficiale.

Toate bancnotele Zero Euro au același revers care prezintă monumente europene bine cunoscute.

Fața prezintă diferite monumente, locuri, persoane sau evenimente din fiecare serie, și are un fir de siguranță. În același timp este menționat anul de emisiune, au filigrană și holograme.

Cerneala este vizibilă doar sub lumina UV, iar fiecare bancnotă are un cod de client, dar au un cod de țară, ci un cod denumit „Oberthur”.

Bancnota suvenir are un număr de serie unic și există o varietate de bancnote Zero Euro disponibile. De fapt, având posibilitatea de a alege bancnote Zero Euro personalizate, posibilitățile sunt infinite.

Vă puteți cumpăra propriul suvenir Euro chiar de acasă, comandând online și optând pentru propriul ansamblu de imagini și teme.