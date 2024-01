Băiețelul din imagine este acum cel mai apreciat prezentator TV din România. Îl recunoști?

Cuminte, cu o privire ușor pierdută, băiețelul din imagine a crescut și a ajuns să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori TV din România. Cu toate că, astăzi, puțini sunt cei care nu îi cunosc numele, este foarte greu de recunoscut în fotografia de mai sus.

A fost premiant la școală, iar colegii săi i-au devenit cei mai buni prieteni, oameni cu care ține legătura și în prezent, în ciuda faptului că viața i-a dus departe unii de alții. Și-a descoperit marea pasiune din adolescență, a știut de mic în ce domeniu își dorea să activeze și să facă performanță.

Anii au trecut, iar visul său a devenit realitate. Astăzi, este un soț devotat, un tată mândru și un profesionist desăvârșit, fiind considerat unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori TV de la noi din țară. Mulți români îl ascultă cu plăcere și la radio, iar podcasturile găzduite de el strâng un număr impresionant de vizualizări.

Cu toate că este un nume mare din showbiz, puțini îl pot recunoaște din această fotografie. Băiețelul din imagine este nimeni altul de Mihai Morar! Într-un interviu acordat acum câțiva ani, vedeta își amintea cu mare plăcere anii copilăriei.

„În clasele I-IV am învățat la o școală de cartier de lângă blocul meu și îmi amintesc doar că am avut coroniță în fiecare an. Din clasa a V-a, m-am mutat la un liceu care avea și clase de gimnaziu, în centrul orașului, unde am și absolvit. De acolo sunt cele mai frumoase amintiri pentru că prietenii mei pe care îi am și astăzi sunt colegii alături de care am plecat la drum în clasa a V-a, după aceea am fost colegi de liceu, apoi ne-am despărțit și fiecare a plecat la facultate, unii la Cluj, alții la București, iar alții au rămas la Baia Mare.

Ne revedem în fiecare vacanță când ajung acasă la Baia Mare. Legăturile au rămas atât de strânse, încât într-un weekend când eram la Roma și n-am putut să merg la nunta unuia dintre foștii colegi, îmi trimiteau pe messengerul telefonului filme și poze de la eveniment. Este o relație care ține de 25 de ani… Cea mai frumoasă amintire din școala generală este că prieteniile care se leagă în acea perioadă rămân pentru toată viața”, a povestit Mihai Morar, potrivit Click!.