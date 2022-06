Bacșișul colosal pe care l-ar fi primit un livrator de la Gigi Becali. Suma e în euro VIDEO

Bacșișul colosal pe care l-ar fi primit un livrator de la Gigi Becali. Marți, patronul FCSB a susținut o conferință de presă la Palatul din Aleea Alexandru unde l-a prezentat pe noul jucător al vicecampioanei, fundașul camerunez Joyskim Dawa (26 ani), adus de la FC Botoșani. Gigi Becali a fost prezentat ca un adevărat binefăcător de un angajat al unei firme de catering care a postat o filmare în care susține că a primit un bacșiș „gras” din partea latifundiarului.

Bacșișul colosal pe care l-ar fi primit un livrator de la Gigi Becali. Marți, finanțatorul vicecampioanei a susținut o conferință de presă în Palatul de pe Aleea Alexandru, pentru a prezenta noua achiziție a roș-albaștrilor. FCSB l-a cumpărat pe Joyskim Dawa (26 ani), de la FC Botoșani, în schimbul a 350.000 de euro.

Gigi Becali a tranșat definitiv și problema antrenorului FCSB. Omul de afaceri a recunoscut că a vorbit cu Laurențiu Reghecampf, dar nu s-a pus problema ca acesta să revină la roș-albaștri, nici ca Toni Petrea să devină secundul lui Reghe.

„Am spus de la început. Toni Petrea e antrenorul, nu îl dau afară pentru că a câștigat campionatul. Ba Croitoru, ba Reghecampf, ce să fac, dacă eu am zis că Toni Petrea rămâne?

Nu a fost vorba de așa ceva, eu am vorbit cu Reghe pentru că suntem prieteni. Nu a cerut el asta sau eu. Am vorbit așa să înțeleagă că eu am antrenor. Cum să îl pun pe Toni Petrea secund? Nu am de ce că omul a luat campionatul”, a mai spus Gigi Becali.