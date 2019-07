Bacalaureat 2019. Ce subiecte au picat la Informatică. Vezi PDF

Bacalaureat 2019. Află ce subiecte au picat la Informatică, în cadrul ultimei probe scrise la BAC. La cele două profiluri la care se dă acest examen, elevii trebuie să învețe pentru două tipuri diferite de subiecte, însă doar unul poate să le pice, desigur.

Bacalaureat 2019: ce subiecte au picat la Informatică

Joi, 4 iulie, elevii care au absolvit clasa a XII-a au susținut ultima probă scrisă la Bacalaureat. În funcție de profilul pe care l-au urmat în cei patru ani de liceu, la fel ca în anii precedenți, ei au avut posibilitatea să aleagă la ce disciplină să susțină examenul: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică şi argumentare, Sociologie şi Psihologie.

În acest articol ne centrăm pe subiectele la Informatică (disciplină…a nu se confunda cu specializarea). La această oră, elevii încă sunt în examen, deci subiectele n-au apărut în mediul online și nici nu este legal să fie dezvăluite, momentan, pe alte căi. Prin urmare, în scurt timp ce vor fi afișate, vă vom informa și noi cu privire la subiectele care au picat astăzi.

Până atunci, îți atașăm un link unde poți vedea, în format PDF, câteva modele de subiecte, în funcție de profil.

Pentru Filiera teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică și Filiera vocaţională, profil militar, specializare matematică-informatică

Limbajul C/C++

Limbajul Pascal

Pentru Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii

Limbajul C/C++

Limbajul Pascal

Pentru fiecare dintre cele de mai sus, găsești subiectele AICI.

Bacalaureat 2019: cum se desfășoară probele scrise

Toate probele scrise încep la ora 9:00 sau, cel puțin, atunci sunt trimise subiectele către toate unitățile de învățământ liceal din țară. Examenul începe în momentul în care toți elevii au primit subiectele în format tipărit.

Accesul în sălile de examinare se face doar cu buletinul, iar elevii nu trebuie să aibă asupra lor alte subiecte în afară de instrumentele de scris. Orice alte obiect, precum ghiozdan, geantă, telefon etc. sunt interzise. Dacă ești prins de supraveghetori cu ele la tine, te scot din examen, îți notează lucrarea ca fraudă, chiar dacă ai încercat sau nu să copiezi. În plus, nu vei mai avea voie să susții BAC-ul nici măcar la următoarele două sesiuni. Pierzi un an de școală.

Bacalaureat 2019: programul probelor scrise și afișarea rezultatelor

Anul acesta, BAC-ul a început pe 3 iunie, cu probele de competențe, întâi cea lingvistică, la Limba română, apoi cele digitale, apoi la o limbă străină studiată în liceu. În luna iulie, se susțin probele scrise după următorul program:

1 iulie – Limba și Literatura Română – proba Ea, examen scris;

2 iulie – Limba și Literatura Maternă – proba Eb, examen scris;

3 iulie – Proba obligatorie a profilului – proba Ec, examen scris;

4 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed, examen scris;

8 iulie – Afișarea primelor rezultate și depunerea contestațiilor (între orele 12:00 – 16:00);

9 – 12 iulie – Se rezolvă contestațiile;

13 iulie – Afișarea rezultatelor finale.

