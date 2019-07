Bacalaureat 2019. Ce subiecte au picat la Istorie. Vezi PDF

Bacalaureat 2019: Vezi ce subiecte au picat la Istorie, în a doua sau a treia (după caz) zi în care absolvenții claselor a XII-a susțin proba obligatorie a profilului la BAC. Subiectele la Istorie sunt unele dintre cele mai dificile și, de multe ori, dau aproape la fel de multe bătăi de cap elevilor de la profilul umanist, precum cele la Limba română.

Bacalaureat 2019: Ce subiecte au picat la Istorie

Vom publica subiectele care au picat la Istorie de-ndată ce vor fi afișate de Ministerul Educației. Îți vom atașa în rândurile următoare modelele de subiecte care sunt publicate pe edu.ro, în cazul în care ai curiozitatea să vezi ce s-a dat la sesiunea anterioară, în cazul în care nu ai aflat deja. Pe site-ul menționat ai posibilitatea să descarci un model de subiecte în format PDF.

Subiectele prezintă diferite grade de dificultate, dar textele pe marginea cărora sunt formulate cerințele sunt, într-adevăr, ample. Elevii care, însă, au studiat cu responsabilitate lecțiile de istorie a României de-a lungul clasei a XII-a, n-ar trebui să aibă emoții prea mari.

Iată mai jos un model de subiect care te-ar putea ajuta:

Bacalaureat 2019: cum se desfășoară probele scrise

Tot pe 3 iulie, elevii de la profilurile tehnologice sau Real, cum mai sunt denumite, susțin proba scrisă la Matematică. Subiectele la această disciplină au fost concepute tot de experți ai Ministerului Educației, dar au fost formulate patru seturi diferite de subiecte, în funcție de specializarea de la Real: Matematică-Informatică, Știinţele Naturii, Pedagogic și Tehnologic.

Toate probele scrise încep la ora 9:00 sau, cel puțin, atunci sunt trimise subiectele către toate unitățile de învățământ liceal din țară. Examenul începe în momentul în care toți elevii au primit subiectele în format tipărit.

Accesul în sălile de examinare se face doar cu buletinul, iar elevii nu trebuie să aibă asupra lor alte subiecte în afară de instrumentele de scris. Orice alte obiect, precum ghiozdan, geantă, telefon etc. sunt interzise. Dacă ești prins de supraveghetori cu ele la tine, te scot din examen, îți notează lucrarea ca fraudă, chiar dacă ai încercat sau nu să copiezi. În plus, nu vei mai avea voie să susții BAC-ul nici măcar la următoarele două sesiuni. Pierzi un an de școală.

Bacalaureat 2019: programul probelor scrise și afișarea rezultatelor

Anul acesta, BAC-ul a început pe 3 iunie, cu probele de competențe, întâi cea lingvistică, la Limba română, apoi cele digitale, apoi la o limbă străină studiată în liceu. În luna iulie, se susțin probele scrise după următorul program: