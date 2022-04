Avocatul Elenei Udrea, declarații despre cum a reacționat după aflarea verdictului: „Nedreptate”

Astăzi, începând cu ora 16:00, Elena Udrea a ajuns la Tribunalul din Blagoevgrad. însoțită de cinci polițiști bulgari, cu un mandat de 24 de ore de reținere. A fost arestată aseară la punctul de control de la granița Kulata, în încercarea de a scăpa de o condamnare de șase ani de închisoare pentru corupție în dosarul „Gala Bute”. Într-o intervenție de astăzi, avocatul acesteia, Veronel Rădulescu, a explicat care va fi procedura, indiferent de decizia magistraților. În același timp, avocatul a mai explicat și care ar fi motivul plecării, spunând că „a simțit că lucrurile sunt în neregulă şi se încalcă inclusiv Constituția.”

În urmă cu patru ani Elena Udrea primea o sentință, atacabilă în justiție, de 6 ani de închisoare. După acel moment, fostul ministru ia decizia de a pleca din țară, lăsând pe seama avocaților depunerea contestațiilor. Atunci, Elena Udrea avea interdicția de a părăsi țara, ca urmare au fost demarate procedurile legale, dar aceasta revenea după un an și jumătate de stat în Costa Rica.

După depunerea contestațiilor, ieri ÎCCJ avea să dea în cursul după-amiezii decizia sa cu privire la speța dosarului „Gala Bute”, aceasta fiind în favoarea primei decizii a instanței, și anume încarcerarea Elenei Udrea. Numai că, la momentul deciziei, fostul ministru era deja în drum spre Grecia, ieșind din țară pe la Vama Giurgiu, cu intenția de a traversa Bulgaria.

La Vama Kulata autoritățile bulgare, ca urmare a trimiterii cererii din partea statului român, aveau să o aresteze pentru 24 de ore, urmând ca astăzi să ajungă în fața unui judecător bulgar, lucru care de altfel se întâmplă la ora la care scriem și acest material.

Avocatul Elenei Udrea, Veronel Rădulescu, a explicat astîzi la Antena 3, care au fost motivele din spatele deciziei de a fugi din țară, motive inexplicabile, a mai adăugat același Veronel Rădulescu:

„Ieri s-a pronunțat respingerea contestației în anulare. Decizia de condamnare a fost pronunțată în urmă cu trei ani în dosarul Gala Bute. Am vorbit foarte puţin la telefon ieri şi am discutat de o altă cale de atac extraordinară pe care o avem pe rolul Înaltei Curți de Casație şi Justiţie, unde eu sunt avocat în cauză, respectiv despre recursul în casație care are termen în mai.

Nu, nici vorbă de aşa ceva. Nici nu cred că a avut o asemenea intenție. Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Oricum nu cred că se aștepta nimeni la o asemenea decizie. Nici eu nu mă așteptam, pentru că din punctul meu de vedere este din sfera Constituției României, din sfera Statului de Drept consimțit prin Constituția ţării noastre.”, a declarat Veronel Rădulescu.