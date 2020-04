Avertismentul meteorologilor pentru 2020. Recordul negativ care va afecta toată omenirea

Pandemia a impus restricții drastice, care au scăzut emisia de gaze cu efect de seră. The Guardian scrie că acestea nu reprezintă un înlocuitor pentru acțiunile climatice concrete.

Avertismentul meteorologilor pentru anul 2020

Izolarea la domiciliu impusă de guverne pentru a combate pandemia de COVID-19 a curățat aerul, însă este nevoie de măsuri concrete și pe termen lung pentru combaterea poluării, avertizează oamenii de știință. Drept urmare, anul acesta este în curs să devină cel mai călduros an de la începerea măsurătorilor, conform meteorologilor. Aceștia au estimat că există o probabilitate de la 50% la 70% ca anul 2020 să bată recordul stabilit acum patru ani.

Recordul negativ va afecta omenirea

Recordurile de temperatură au fost înregistrate de la Polul Sud până în Groelanda, lucru care a surprins mulți cercetători, deoarece 2020 nu este un an în care fenomenul El Nino, care este asociat cu temperaturi mari, se manifestă. Administrația pentru Oceane și Atmosferă din SUA a calculat că acest an are o șansă de 75% să fie cel mai călduros an din istorie și are o șansă de 99,9% să fie în cei mai călduroși cinci ani de la începutul măsurătorilor.

Potrivit specialiștilor, căldura s-a manifestat cel mai pronunțat în începutul de an în Europa de Est și Asia, unde în medie s-au înregistrat temperaturi cu 3 grade Celsius mai ridicate decât în mod normal.

Explicațiile specialiștilor

„Condiţiile meteo extrem sunt în creştere şi coronavirusul nu le va face să dispară. Dimpotrivă, pandemia actuală complică şi mai mult evacuarea populaţiilor ameninţate şi punerea lor la adăpost de un ciclon tropical aşa cum a fost HAROLD, ciclon tropical de categoria a 5-a în zona Pacificului de sud. Există riscul ca sistemele de sănătate foarte solicitate să nu fie în măsură să facă faţă unei încărcături suplimentare, spre exemplu cea cauzată de o caniculă severă.

Cele mai expuse la riscuri sunt populaţiile vulnerabile din ţările unde sistemele de răspuns la dezastre sunt dintre cele mai slabe. Covid-19 a provocat o gravă criză sanitară şi economică pe plan mondial, dar dacă nu luptăm împotriva schimbărilor climatice, bunăstarea omenirii, ecosistemele şi economiile vor putea fi ameninţate pentru secole de acum înainte”, Petteri Taakas, secretar general al OMM.