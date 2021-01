Avertisment de ultimă oră despre Ivermectină. Dacă ai cumpărat-o, trebuie să citești asta

În cadrul unui mesaj pe rețelele de socializare, un medic român a transmis un mesaj pentru toate persoanele care sunt în căutare de controversatul medicament Ivermectină.

Mai exact, este vorba despre medicul pediatru Mihai Craiu, care le-a transmis un mesaj pe pagina de Facebook celor care sunt la mare căutare de Ivermectină. Medicul îi sfătuiește pe toți cei care aleg să folosească acest medicament, să citească cu mare atenție pașii care sunt de urmat.

De asemenea, medicul a arătat și ce spun studiile despre acest medicament. Totodată, dr. Mihai Craiu susține că ivermectina este bună pentru unele maladii umane, însă deocamdată nu este dovedit faptul că poate fi utilizată la pacienții infectați cu noul virus.

Tot prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook, medicul Adina Alberts susține că informațiile precum că Ivermectina ar fi un medicament cancerigen sau că provoacă orbire sunt false.

”IVERMECTINA cancerigen?!?

Nimic mai fals. Ba este exact invers.

“Researchers in Japan and the United States have found that ivermectin, a drug used to kill parasites, suppresses tumour development in epithelial ovarian cancer.”

{Cercetători din Japonia și SUA au descoperit că ivermectina, un medicament utilizat pt a distruge paraziții, inhibă dezvoltarea tumorală în carcinomul epitelial ovarian}.

IVERMECTINA produce orbire?!?

Este o tâmpenie…. Sunt zeci de medicamente care produc afecțiuni ale vederii, ce pot da în final cecitate, și zac liniștite în rafturile farmaciilor umane, avizate fiind de ANMDM precum și de forurile similare internaționale”, a scris dr. Adina Alberts pe Facebook.