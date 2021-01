Avere Bogdan Stanoevici. Cine este fiul secret din Franța care va moșteni tot ce are actorul

Ce avere i-a lăsat Bogdan Stanoievici fiului său. Acesta a murit însă sărac și fără a-și împlini un mare vis, și anume acela de a juca la Hollywood.

Bogdan Stanoevici a trăit în Franța vreme de 22 de ani și a revenit în România după moartea mamei, cea care l-a crescut singură, de la vârsta de numai un an și jumătate.

Potrivit Impact.ro, cu toate că a fost ministru în Guvernul Ponta, dar și director general interimar al Circului Globus din Capitală, în perioada 2017-2020, acesta nu a reușit să își achiziționeze o casă. A locuit cu chirie.

Conform ultimei sale declarații de avere, care a fost depusă odată cu numirea sa ca manager al Circului de Stat Globus, actorul deținea pe numele său doar un autoturism Chevrolet, din anul 2001 și o motocicletă Honda, din anul 2002. Cu toate acestea, el reușise să-și deschidă și niște conturi în bancă, iar suma acumulată a fost de aproximativ 150.000 de lei. În ultimul an, ca manager, el a câștigat 85.795 de lei, iar ca actor liber profesionist 23.700 de la Teatrul Elisabeta, plus 95.200 de lei de la Red&White production. El s-a căsătorit fără să iubească, numai pentru a obține actele legale pentru a locui în Franța.

Actorul a murit fără să-și îndeplinească un mare vis, și anume, acela de a juca la Hollywood. El a trăit mai bine de 22 de ani în Franța, probabil așteptând în sinea lui în casa filmului mondial. El a plecat din țară cu câteva luni înainte de Revoluție, căsătorindu-se fără a iubi, numai pentru a reuși să obțină actele legale de a locui în Franța. Căsnicia lor s-a consolidat între timp, iar în urma căsătoriei a venit pe lume și unicul lui fiu, care s-a născut în Franța și care a fost botezat în religia ortodoxă a tatălui său.

“Am plecat din țară în luna mai a lui 1989. M-am căsătorit cu o franțuzoaică și am plecat oficial, așa cum intenționasem. Asta după ce Radu Beligan îmi interzisese să plec din țară, la un spectacol în Germania. De, eu proveneam dintr-o familie divorțată. Visul meu era să joc la Hollwyood. Doar că nu a fost să mi se împlinească. Atunci am decis să plec din România. Am intenționat să mă stabilesc în Anglia, am dat de o englezoaică, dar nu a mers. Apoi am cunoscut-o pe soția mea, care locuia în Franța. Nu era dragoste între noi, devenisem doar amici. Ne-am căsătorit, dar între timp am stat împreună șapte ani! Și după divorț am păstrat o relație frumoasă”, povestea actorul, potrivit sursei citate.