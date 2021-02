Aventură amoroasă la Survivor România?! Mesajul care lasă loc de interpretări: ‘Eu așa am învățat să fac’

Concurenții de la Survivor România, surprinși în tandrețuri și aventuri amoroase cu colegele sale de echipă. Ce spune unul dintre cei mai cunoscuți Războinici din Republica Dominicană. Acesta este mesajul care lasă loc de interpretări. Fanii au rămas surprinși atunci când au auzit declarația sportivului.

Survivor România este, fără doar și poate, cel mai urmărit reality-show produs în România. Competiția ce are loc în Republica Dominicană îi ține pe toți cu sufletul la gură, mai ales de când au început să apară detalii picante din interiorul echipelor. Alin Sălăjean de la Survivor s-a întors de curând din Republica Dominicană, după ce medicii l-au sfătuit să renunțe la concurs, din cauza problemelor sale de sănătate.

Invitat la Teo Show la Kanal D, alături de iubita lui Musty și Kamara, fratele Războinicului, Alin Sălăjean a dezvăluit detalii neobișnuite din cadrul celui mai dur reality-show din România. Sportivul a vorbit despre existența anumitor aventuri amoroase sau a unor legături sentimentale între concurenții de la Survivor. Întrebat ce părere are despre zvonurile conform cărora între Musty și Mellina de la Războinici ar fi fost ceva mai mult decât o simplă relație de colegialitate, Alin Sălăjean a răspuns așa:

„Cei șapte ani de acasă întotdeauna i-am avut. În momentul în care se vorbește despre posibilile aventuri într-un camp, făcând și eu parte din acel grup. Eu am învățat când e vorba despre unele posibile aventuri să nu văd, să nu vorbesc și să nu aud. De la mine n-o să auziți niciodată despre aceste lucruri și despre viața personală a lui Musty și prietenei lui. Eu nu am văzut absolut niciun fel de apropiere sentimentală între Musty și Mellina”, a declarat Alin Sălăjean la Kanal D .

Gabriela, partenera de viață a lui Musty de la Războinici, spune că nu este deranjată de apropierea dintre Musty și Mellina, deoarece are mare încredere în iubitul ei, de al cărui sentimente este foarte sigură. Artistul Kamara, fratele lui Musty, este de acord cu frumoasa brunetă, spunând că nu are motive de îngrijorare, deoarece o cunoaște pe Mellina de foarte mulți ani, cei doi fiind doar prieteni buni.

„Nu am nimic împotrivă, nu sunt geloasă. Am cunoscut-o pe Mellina prin intermediul lui Kamara. Nu cred. Eu întotdeauna am susținut sentimentele adevărate. Dacă o fi să fie, pentru că se poate întâmpla ceva inevitabil sau imprevizibil, o să acceptăm situația. Nu o să mă retrag din relație până nu vine Musty acasă și discutăm. Eu am încredere în Musty”, a declarat Gabriela, iubita lui Musty, la Teo Show.