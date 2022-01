Mai mulți tineri s-au adunat seara trecută pe Autostrada A2 București – Constanța pentru a face curse ilegale. Aceștia s-au filmat în timp ce făceau slalom printre mașini, însă imaginile au ajuns și pe mână polițiștilor.

Trei tineri s-au întâlnit aseară pe Autostrada care face legătura între București și Constanța pentru a participa la curse ilegale. Au pornit motoarele și au început să facă slalom printre mașinile care circulau legal pe Autostrada Soarelui. După câțiva kilometri parcurși în câteva secunde, tinerii au ieșit de pe autostradă. Probabil de dragul amintirilor, aceștia au surprins momentele în care circulau cu viteză printre mașini.

Mai mult de atât, cursa ilegală de mașini a fost transmisă în direct pe Facebook. Mai exact, aceștia s-au întrecut pe autostrada care leagă localitățile Agigea și Ovidiu. În imagini se poate observa cum protagoniștii au mașinile puse pe avarii, alături de alți susținători, și pleacă în viteză de pe loc.

În urma apariției imaginilor pe rețelele de socializare, Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A2 s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări pentru a identifica șoferii respectivi și stabilirea situației de fapt pentru luare măsurilor legale care se impun potrivit legislației în vigoare. Zona este foarte cunoscută și de alți șoferi, care se adună în același loc pentru aceleași motive, spun autoritățile.

Anul trecut, doi șoferi au fost filmați în timp ce se întreceau pe un bulevard din Brașov. Imaginile au fost postate pe Facebook de către Federația Asociațiilor de Proprietari și se poate vedea cum două autoturisme se între pe un sens de mers, intră într-un sens giratoriu, revin pe celălalt sens și opresc la o trecere de pietoni. De acolo pornesc iar în cursă, după ce o altă persoană le dă startul.

„Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov – Biroul Rutier s-au sesizat din oficiu şi efectuează cercetări, in rem, în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de «împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice», faptă prevăzută şi pedepsită de art. 339, alin. (2) din Codul Penal, dosar instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, după publicarea imaginilor pe reţeaua de socializare.