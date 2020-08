Aurelian Temișan și Monica Davidescu, secretul unui cuplu perfect. Trucul pentru orice familie

Monica Davidescu și Aurelian Temișan au dezvăluit care este secretul unei căsnicii perfecte. Trucurile pentru orice cuplu perfect sunt încrederea, comunicarea și lucrul în echipă. Astfel, Monica Davidescu, la 48 de ani, se simte o femeie împlinită pe toate planurile. Are o familie frumoasă și o carieră pe măsură.

Monica Davidescu și Aurelian Temișan, secretul unei căsnicii perfecte. Acesta este trucul ce ar trebui să fie aplicat de orice familie

Monica Davidescu este mereu întrebată cum își menține căsnicia și care este secretul mariajului fericit, de 25 de ani, cu Aurelian Temișan, scrie click.ro. Cei doi fac echipă bună, atât în viața de zi ci zi, cât și pe scenă. Fericitul cuplu are o fetiță de 10 ani, Dora, care îi completează perfect.

”Nu știu. Cred că fiecare știe când să lase de la sine ca să îi fie bine celuilalt. Ne ajutăm, ne ascultăm, încercăm să ne înțelegem necesitățile și mai ales avem un drum comun din care amândoi ne străduim să eliminăm piedicile, obstacolele ce ne ies în cale, mai ales prin oameni care își bagă coada cu păreri sau acțiuni care ne deranjează echilibrul”, a dezvăluit secretul unei casnicii pefecte Monica Davidescu.

De la ce se ceartă Monica Davidescu și Aurelian Temișan

Soția lui Aurelian Temișan a povestit că între ei mai există și certuri, ca în oricare cuplu și a și spus de la ce vin aceste mici neînțelegeri. ”Achiziții de lucruri nefolositoare”, a spus rîzând Monica Davidescu.

De asemenea, Monica Davidescu a povestit și despre cum se înțelege cu Aurelian Temișan, colegul ei de scenă. ”Temi are talentul de a prinde foarte repede. Învață textul destul de ușor și, având ureche muzicală și ritm, știe ce să facă în scenă, mai ales că el e destul de ludic și vine cu propuneri de acțiuni care au salvat de multe ori din impas regizorul care nu era sigur pe ce voia să facă. Important e ca lui să îi placă textul și compania în care lucrează. Dacă nu are aceste două ingrediente nu mai are nici plăcerea de joc.

Aurelian Temișan face teatru, dar este pasionat tot de muzică

Dar el rămâne pasionat de muzică și de tot ce ține aceasta. Ar fi și păcat, la vocea lui. În perioada restricțiilor a înregistrat la distanță două piese superbe, în orchestrație de jazz cu Vlad Popescu and Compania, e vorba de Copacul și Cine oare, a făcut o piesă cu Mihai Alexandru, o piesă foarte haioasă, cu remix cu tot, “Pizza”, și în colaborare cu mulți colegi care s-au filmat acasă, cu un Mihai Alexandru la pupitrul de comandă al editării și montării, au făcut un videoclip foarte bine primit de public, E groasă treaba”, a mai declarat Monica Davidescu.