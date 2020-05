După scandalurile din familia Andreei Bălan, Aurelian Temișan și-a găsit alți fini. Cum a apărut, ieri, la biserică FOTO

View this post on Instagram

Magia unor clipe de magie. Levin-Octavian a intrat de ieri in randul crestinilor, chiar de ziua de nastere a mamei lui, Denisa. La multi ani, Denisa! Sa va traiasca puiul de Om. Sa ne traiasca finutul! 🤗😘😘😘 #botez #denisahoroba #dragoshoroba #familie #noitrei #monicadavidescu #dora II #temisan II