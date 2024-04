Motivul pentru care Ioana Ginghină a refuzat ofertele producătorilor de la reality-show-uri. Planurile pe care le are actriţa: „Mai am multe de bifat” VIDEO EXCLUSIV

Ioana Ginghină este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite actrițe din România. Așadar, cu siguranță vă este dor să o vedeți în seriale TV, căci vedeta a luat o pauză lungă de la astfel de proiecte. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, actrița ne-a dezvăluit motivul pentru care nu a mai jucat în seriale! Mai mult decât atât, aceasta a refuzat ofertele producătorilor de la reality-show-uri. Ioana Ginghină ne-a dezvăluit motivul pentru care nu vrea să participe la Asia Express sau Survivor!

Cu siguranță ați observat absența Ioanei Ginghină în serialele TV. Vedeta a luat o pauză lungă de la astfel de proiecte, însă acum are alte gânduri pentru cariera sa. Actrița își dorește un rol important într-un film cinematografic. Având în vedere experiența sa în actorie, vedeta a jucat în câteva filme care au rulat la cinema, însă nu a avut un rol pe măsura așteptărilor sale:

„Deocamdată nu sunt în niciun serial, dar mă puteți vedea în fiecare zi de marți La Măruță. Pe partea de filme cinematografice am o experiență extrem de mică. Cred că am jucat vreo 2 roluri și alea foarte mici.

Dacă stau să mă gândesc, am mai jucat în filme americane de groază care se făceau aici la noi, dar într-adevăr, nu prea am experiență în acest domeniu. Mi-ar plăcea să joc și într-un musical…Deci, mai am multe de bifat în carieră.”, ne-a declarat Ioana Ginghină, în exclusivitate pentru Playtech Știri.