Aurel Pădureanu s-a răzgândit. Mesajul surpriză transmis acum lui Gigi Becali

Aurel Pădureanu a fost devastat de moarte soției sale, Cornelia Catangă. El a cerut ajutorul lui Gigi Becali, pentru că urma să fie evacuat din apartamentul în care locuia împreună cu fiul său.

Ce mesaj i-a transmis Aurel Pădureanu lui Gigi Becali

Artistul locuieșe acum într-un apartament al familiei, însă nu își dorește să mai ceară ajutorul nimănui. În plus, el a ținut să își ceară scuze lui Gigi Becali, cel căruia i-a cerut insistent să îl ajute cu o locuință.

“Mulțumesc Lui Dumnezeu, sunt alături de copiii mei și nu am nevoie de nimic. Trebuie să mai treacă foarte mulți ani, ca să avem un Paște liniștit! E greu să dispară cineva care ți-a fost alături 33 de ani. M-am mutat la fata mea, că ea are un apartament. Nu vreau să mai apelez la nimeni că s-au interpretat alte lucruri, că mă rog de toată lumea, că tun și fulger, că am zis de Becali. Nu e adevărat, eu vreau să îi cer scuze omului ăsta, că nu am obligat pe nimeni cu nimic”, a spus Pădureanu pentru Fanatik.

Soțul Corneliei Catanga s-a supărat pe Gigi Becali, care a spus că nu îl cunoaște nici pe el nici pe soția lui decedată. El a mai spus că o să rămână toată viața cu regretul că i-a cerut ajutorul.

„A zis Becali că nu mă cunoaște, că nu o cunoaște nici pe Cornelia… Cum să spui asta, când pe Cornelia o știe toată!? I-am cântat când a cununat-o pe doamna Firea și, în al doilea rând, am cântat la Casa Băneasa timp de 23 de ani. Acolo venea domnul Becali – acum mulți ani- la două, trezi zile, în permanență. Și cum să spună că nu ne cunoaște? Probabil că nu face apel la memorie, dar nu sunt supărat! Îi cer scuze public. Toată viața mie o să îmi pară rău că am apelat la dânsul. Nu am nevoie, nu vreau niciun fel de milostenie de la nimeni”, a continuat el.

Aurel Pădureanu, supărat că Gigi Becali nu i-a oferit o casă

Gigi Becali a declarat după moartea Corneliei Catanga că îl poate ajuta pe Aurel Pădureanu și fiul lui cu un loc la cămin. Latifundiarul a spus că ar fi făcut un efort să ofere o casă dacă era vorba despre o familie cu mai mulți copii.

“Ceea ce pot să le ofer e un loc la cămin, la cele două cămine pe care le am, unul în Berceni și altul în Ghencea. Mai mult nu am ce să le dau, pentru că nu este treaba mea. În cazul în care ar fi fost vorba de o familie cu 10 copii atunci poate aș fi făcut un efort să le ofer o casă undeva, dar așa… eu nu am case să le dau”, a spus Becali.

Aurel Pădureanu a explicat de ce voia o casă și nu un apartament. El se teme că fiul lui nu va putea să înainteze în cariera de muzician, pentru că nu va putea exersa la pian.