Aurel Pădureanu, în doliu profund. A murit răpus de covid-19: ”S-a rupt ceva din mine”

Aurel Pădureanu, în doliu profund. O rudă apropiată a interpretului de muzică lăutărească a murit răpus de de covid-19. Și-a găsit sfârșitul în aceiași zi cu impresarul vedetelor, Lucian Ionescu. Cine este cel decedat din familia lui Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga, vedeți un pic mai jos.

Aurel Pădureanu trăiește o tragedie. Un apropiat al lui a decedat răpus de coronavirus

Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga sunt în doliu profund după ce un apropiat al lor a decedat răpus fiind de virusul ucigaș. Este vorba despre fratele lui Aurel Pădureanu, Romică Stan Onoriu. Acesta a decedat în aceiași zi cu impresarul vedetelor, Lucian Ionescu, răpus de aceiași boală.

Impresarul Lucian Ionescu a decedat după ce a pierdut lupta cu temutul coronavirus. Impresarul vedetelor, așa cum mai era el cunoscut, avea 63 de ani și fusese internat în stare gravă. Organismul lui, slăbit și din cauza altor boli, nu a mai rezistat în fața virusului ucigaș. Anunțul despre dispariția lui era făcut în jurul orei 16.00.

Romică Stan Onoriu a decedat la câteva ore după Luican Ionescu

La doar câteva ore mai târziu, în jurul orelor 20:38, Aurel Pădureanu le-a dat fanilor o a doua veste proastă. Tocmai ce aflase că și fratele lui, Romică Stan Onoriu, a murit. În postare le-a povestit fanilor lui câteva dintre amintirile frumoase pe care le-a trăit alături de acesta.

”Dragii mei, prieteni ! Din sectorul 1 al Capitalei, Chitila, Bucureștii noi și Dămăroaia. Vestea de azi dimineață, că frățiorul meu, Romică Stan Onoriu, s-a stins din viață, m-a șocat atât pe mine cât și pe Pădureanu și fiul meu Alexandru. Fiul meu a copilărit, în casă acestuia, iar copii lui, erau în casă mea, 24 din 24 de ore”, a scris Cornelia Catanga pe pagina ei și a soțului ei de socializare.

Aurel Pădureanu și cornelia Catanga, mesaj de încurajare pentru familia lui Romică Stan Onoriu

Aurel Pădureanu a amintit în postarea respectivă ce a fost fratele lui pentru el. ”Simt ca s-a rupt ceva din mine, ptr ca omul acesta, ma sfatuia uneori ca si un tata. Mancam in casa la el , iar copii lui la mine.Era o frumusete in perioada asta a Craciunului , cand ne vizitam. Romica, fratiorule ! Dumnezeu sa te ierte, drumul sa-ti fie lin catre stele , si presarat numai cu flori, sa fi asezat in dreapta Domnului, ptr ca ai fost un om cuminte si bland, si cu frica lui Dumnezeu.

Ne este greu sa vorbim la trecut despre tine, ptr ca noi te vedem la fel cum erai tu inainte. Nu te vom uita niciodata, ptr ca ai fost prietenul drag, al familiei noastre. Drum lin catre stele! David, si Mary aveti grija de Tanti mamica voastra, si Isus sa va dea putere sa treceti peste aceasta mare durere, ptr ca Dumnezeu l-a iubit, pe el si pe Nicu, si i-au luat langa EL la zi Sfanta, ca sa nu-i uitam niciodata. Sincere condoleante. Catanga & Alex & Padureanu”, a mai apărut scris în mesajul Corneliei Catanga și al lui Aurel Pădureanu.