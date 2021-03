Aurel Pădureanu, acuzații grave la adresa lui Gigi Becali și a Marei Bănică. Ce s-a întâmplat după înmormântare

Scandal la o zi după ce cântăreața Cornelia Catanga a fost condusă pe ultimul drum. Soțul regretatei artiste Aurel Pădureanu aruncă acuzații în direcția Marei Bănică și a patronului FCSB Gigi Becali. Ce s-a întâmplat după înmormântarea reginei muzicii lăutărești.

Își strigă durerea! Aurel Pădureanu trece prin cele mai grele momente din viața sa, după ce soția lui iubită Cornelia Catanga a murit, la 63 de ani, după ce un infarct mișel a furat-o pentru eternitate. Regretata artistă s-a prăpădit vineri, 26 martie, la Spitalul Universitar de Urgență din București și a fost înhumată, sâmbătă, 27 martie, la Cimitirul Ghencea 1, unde a fost condusă pe ultimul drum în aplauzele rudelor și prietenilor care au îndrăgit-o pe cea care a fost regina muzicii lăutărești.

Soțul Corneliei Catanga nu își revine după pierderea femeii care i-a fost parteneră de viață mai bine de 33 de ani. Aurel Pădureanu este supărat din cauza unor informații care au ieșit, în ultimele două zile, în presă. Văduvul solistei a declarat, în exclusivitate pentru Fanatik, că nu a fost ajutat deloc de Gigi Becali, așa cum s-a speculat. De asemenea, artistul este dezamăgit de declarațiile recente ale jurnalistei Mara Bănică, pe care o credea prietenă apropiată de-a familiei.

Mara Bănică a fost cea care a făcut public anunțul decesului Corneliei Catanga, pe pagina ei oficială de Facebook. Jurnalista era prietenă apropiată de-a reginei muzicii lăutărești și încă nu-și poate reveni din șocul că îndrăgita artistă a trecut la cele sfinte.

Controversata ziaristă nu crede că răposata cântăreață a murit din cauza coronavirusului, spunând că a vorbit la telefon cu regretata Catanga pe data de 12 martie, când solista i-a făcut o dedicație muzicală prin telefon.

„Eu am o înregistrare cu Cornelia pe telefon, că o puneam să-mi cânte, pe 12 martie, era foarte ok. Din păcate, lipsa de informație corectă și anumite știri de la TV nu sunt ok, sunt efectul acelui fake news, pentru că ea nu credea în boală. Este absolut șocant, este o situație foarte grea. Vă spun că nea Aurel nu are cu ce să o înmormânteze”, a mărturisit jurnalista, pentru Antena Stars.