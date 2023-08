Aurel Pădureanu a împlinit 73 de ani. Ce sfat prețios i-a dat, la debut, Gică Petrescu: ”Du-te în Canada, ești genial, ca mine, îi rupi în două!” EXCLUSIV

Solistul de romanțe Aurel Pădureanu, soțul regretatei Cornelia Catanga, a împlinit azi 73 de ani. Celebrul sărbătorit ne-a dezvăluit, în interviul exclusiv, pentru Playtech Știri, cum a cunoscut-o pe Cornelia, marea lui iubire, dar și ce sfat prețios i-a dat, la debut, inegalabilul Gică Petrescu.

Aurel Pădureanu nu va petrece, azi, de ziua lui de naștere. După slujba de la biserică, a mers la cimitir, la mormântul soției sale, Cornelia Catanga:

”Mulți mă felicită pe 7 august, dar eu sunt născut pe 6 august. Nu-mi arde de petreceri, azi, de ziua mea, am fost la biserică și la cimitir. I-am dus Corneliei mele un braț de chiparoase, florile ei preferate. Înainte de tragedie, ea îmi pregătea ziua de naștere, pe furiș. De regulă, ne ducea la Casa Românească, la local, îmi făcea petreceri-surpriză. Îmi oferea cadou un parfum, chiar dacă nu aveam bani. Zicea: ”Lasă-i, de bani, ne descurcăm noi!””.

Între Aurel și Cornelia a fost o poveste de dragoste uimitoare:

”Mi-a plăcut foarte mult de Cornelia. În afara faptului că avea meseria mea, era o femeie de o frumusețe rară, avea 36 de ani, când ne-am cunoscut, într-un turneu, în Israel. Eram căsătorit, când am cunoscut-o, dar, de dragul ei, am divorțat, mai târziu, nu atunci. Însă, nu mi-am lăsat niciodată familia, pe mama copiilor mei am ajutat-o mereu, ea vine și acum, e în legătură cu copiii mei. Și când trăia Cornelia, eram cu toții în relații bune”, ni s-a mai confesat artistul, exclusiv pentru Playtech Știri.