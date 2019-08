Au renunțat la viața de cuplu, pentru a se transforma într-un trio: care este povestea lor

Erau deja căsătoriți de șapte ani, când au cunoscut o tânără de vârstă similară. Nu se aștepta nimeni ca aceasta din urmă să ajungă să facă parte din relația lor.

Simon și Jodie Reynolds s-au cununat în 2012, în Regatul Unit. El are 31 de ani, iar ea are 30 de ani. Erau împreună din perioada liceului, pentru un total de aproximativ 17 ani de relație. După toată această perioadă, au cunoscut-o însă pe Natasha Bee, în vârstă de 31 de ani. Cei trei sunt acum într-o relație de lungă durată.

Partea interesantă este că amândoi sunt la fel de încântați de relație. Jodie a afirmat că a fost atrasă de energia ei când a fost într-un magazin, să achiziționeze lenjerie intimă. Cei trei s-au apropiat din ce în ce mai mult, începând cu ianuarie 2019, când Jodie i-a prezentat noua sa prietenă lui Simon. La această oră, sunt deja împreună în mod oficial de aproximativ șase luni și, conform descrierilor celor trei, totul merge ca pe roate.

În mod previzibil, la început, au existat câteva episoade de gelozie, doar toate s-au rezolvat între timp. ”Suntem dedicați și îndrăgostiți unii de alți la fel ca întotdeauna, dar această relație a fost cu siguranță o provocare.”, a explicat Simon într-un interviu acordat celor de la Daily Mail. Simon este inginer în Marea Britanie.

”Jodie și cu mine am fost împreună o mai mare parte din viață decât am fost despărțiți, iar niciunul dintre noi nu a fost într-o relație cu altcineva. Asta a creat niște emoții la un moment dat, am experimentat cu toții gelozia și e nevoie de multă comunicare și asigurări pentru a depăși acele sentimente.”, a adăugat Simon.

După câteva vizite la magazinul de lenjerie la care lucra Natasha Bee, cei trei au devenit prieteni. ”Tash a spus că s-a îndrăgostit inițial de relația noastră, de adorația și respectul pe care îl vedea între noi.”, a explicat bărbatul. ”Când am cunoscut-o pe Tash și am dezvoltat sentimente, a fost o perioadă înfricoșătoare, dar sentimentele pe care le-am avut cu toții și cât de bine ne-am înțeles împreună, nu puteau fi ignorate”, a concluzionat Simon.