Au gafat grav pe covorul roșu la Premiile Oscar 2023. Vedetele care au ales cele mai proaste ținute

Pe lângă gala de decernarea a celor mai prestigioase premii din lumea filmului, evenimentul grandios al Premiilor Oscar reprezintă o ocazie ideală ca cele mai frumoase și reputate actrițe să-și etaleze siluetele în cele mai spectaculoase ținute. Cine au fost vedetele care au gafat la Oscar 2023.

Cel mai prost îmbrăcate vedete de la Oscar 2023

În timp ce unele actrițe au strălucit pe covorul roșu de la Premiile Oscar, alte personalități au avut parte de apariții mai puțin plăcute la gala decernării distincțiilor Academiei Americane de Film din 2023.

Michelle Yeoh, Angela Basset și Cara Delevingne au fost considerate, de departe, cel mai bine îmbrăcate actrițe de la gala Premiilor Oscar din acest an, impresionând audiența cu ținutele lor fabuloase, elegante și rafinate.

Reversul medaliei vine din partea criticilor, care au realizat un top al vedetelor care au frapat audiența cu ținute mai puțin inspirate.

Actrița Florence Pugh a devenit virală pe rețelele sociale, din cauza ținutei pe care a purtat-o la eveniment. Creația Valentino a creat destule controverse pe Internet.

Actorul Dwayne Johnson nu a fost nici el pe placul criticilor, din cauza ținutei sale de la Dolce & Gabbana, în special sacoul satinat de culoarea piersicii.

Melissa McCarthy a captat și ea ochiul stiliștilor de modă, care au criticat aspru rochia ei supradimensionată, care nu i-ar fi avantajat silueta.

Lista câștigătorilor de la Premiile Oscar 2023

Actrița malaeziană Michelle Yeoh a câștigat primul ei Premiu Oscar, devenind prima femeie cu origini din Asia din istoria galei care dobândește o asemenea distincție.

Bruneta a luat acasă unul dintre cele șapte trofee acordate filmului „Everything Everywhere All at Once”, cel pentru cea mai bună actriță în rol principal.

Faimosul Brendan Fraser a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol principal, pentru interpretarea sa spectaculoasă din filmul „The Whale”.

O altă surpriză fenomenală a serii a fost cea în care Jamie Lee Curtis, fiica legendarului actor Tony Curtis, a primit statueta mult râvnită pentru rolul de cea mai bună actriță într-un rol secundar.

Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar i-a fost acordat lui Ke Huy Quan pentru același „Everything Everywhere All at Once”.

Sursă foto: The Academy