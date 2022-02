Au apărut primele tunuri rusești care pot lansa proiectile nucleare, la doar 15 kilometri de Ucraina VIDEO

Astăzi suntem în 15 februarie. Conform analizelor americane, mai sunt exact 24 de ore până la atacul Rusiei în Ucraina. Tensiunile sunt la cote maxime, iar președintele Ucrainei a decretat ziua de mâine, 16 februarie, Ziua Unității. Dar, situația stă să se complice, după ce au apărut pe rețelele de socializare poze cu artilerie grea rusească, capabilă să lanseze proiectile nucleare.

În mijlocul unei situații de război în Rusia și Ucraina, armata rusă a desfășurat „Marele Tun Distrugător”. Rusia a desfășurat tunul său cu capacitate nucleară 2S7 Pion la Vesela Lopan, situat în apropiere de Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Acest oraș al Rusiei este situat la doar 16 km de granița cu Ucraina. Acest tun rusesc are capabilitate să lanseze proiectile nucleare până la 37 km.

Potrivit raportului The Sun, videoclipurile cu desfășurarea acestui tun în orașul rusesc sunt acum virale pe rețelele de socializare. Acest tun este cunoscut sub numele de „tunul atomic sovietic”.

Acest tun al lui Putin este unul dintre cele mai distructive tunuri realizate vreodată în lume. Acest tun lansează obuze umplute cu focoase nucleare de 203 mm, care pot distruge o zonă largă într-o clipă.

Desfășurarea de către Rusia a acestor tunuri vine într-un moment în care Putin a avertizat că un război nuclear ar putea izbucni în lume dacă Ucraina se alătură NATO.

Tunul 2S7 Pion sau Malka este o artilerie grea autopropulsată sovietică de 203 mm. A fost identificat pentru prima dată în 1975 în armata sovietică. Ulterior, a fost numit M-1975 de către NATO. Denumirea sa oficială este SO-203 (2S7).

După avertismentul lui Vladimir Putin și desfășurarea de către Rusia a peste 100.000 de soldați de-a lungul graniței ucrainene, SUA a ordonat personalului neesențial al ambasadei sale de la Kiev să părăsească țara.

Orașul ucrainean Harkov, în apropierea căruia Rusia a desfășurat acest tun, are o populație de aproximativ 1,3 milioane de locuitori. Orașul se află sub raza totală de atac a artileriei rusești de bombardament atomic.

Între timp, șeful serviciilor secrete ruse a afirmat că pregătirile pentru război sunt la apogeu. Șeful serviciilor secrete ruse, Serghei Narîșkin, a mai afirmat că Ucraina ar putea ataca Rusia cu ajutorul țărilor occidentale.

El a avertizat că însăși existența umanității este în joc. Pe de altă parte, canalele rusești susțin că armata ucraineană întreprinde acțiuni agresive în zona Dobar. Rusia susține că a arestat multe persoane responsabile de comiterea de atacuri teroriste în interiorul Rusiei din Ucraina.

Serghei Narîșkin, considerat foarte apropiat de Putin, declara recent că „toate unitățile de luptă ale armatei ucrainene s-au adunat la granița cu Donbass.” Mii de tone de echipamente militare și explozibili din Marea Britanie și Canada au sosit la bazele americane din Europa. Nu numai atât, numărul de consilieri ai forțelor speciale ale NATO a crescut semnificativ.

Rusia a declarat luni că ar putea fi nevoită să desfășoare rachete nucleare cu rază intermediară de acțiune în Europa. Acțiunea ar veni ca răspuns la ceea ce consideră a fi planurile NATO de a face același lucru.

Avertismentul ministrului adjunct de externe Serghei Ryabkov a ridicat riscul unei noi acumulări de arme pe continent. Declarațiile vin în condițiile în care tensiunile dintre Est și Vest sunt la cel mai grav nivel de la sfârșitul Războiului Rece, în urmă cu trei decenii.

Ryabkov a declarat că Rusia va fi forțată să acționeze dacă Occidentul va refuza să i se alăture într-un moratoriu privind forțele nucleare cu rază intermediară de acțiune (INF) în Europa. Este vorba de un pachet de garanții de securitate pe care îl solicită ca preț pentru dezamorsarea crizei din Ucraina.

Lipsa progreselor în direcția unei soluții politice și diplomatice ar determina Rusia să răspundă în mod militar, cu tehnologie militară, a declarat Ryabkov pentru agenția de presă Reuters. „Adică, va fi o confruntare, aceasta va fi următoarea rundă”, a spus el, referindu-se la potențiala desfășurare a rachetelor de către Rusia.

Armele nucleare cu rază intermediară de acțiune, cele cu o rază de acțiune cuprinsă între 500 și 5.500 km, au fost interzise în Europa în baza unui tratat încheiat în 1987 între liderul sovietic de atunci, Mihail Gorbaciov, și președintele american Ronald Reagan, în ceea ce a fost salutat la acea vreme ca o relaxare majoră a tensiunilor din Războiul Rece. Până în 1991, cele două părți au distrus aproape 2.700 de astfel de bombe.

