Atenţionare pentru şoferi, va fi prăpăd pe şosele. Poliţiştii au o nouă metodă pentru a-i prinde

În ultimii ani, stastistic vorbind, numărul accidentelor, produse de șoferi sub influența alcoolului, au crescut vertiginios, iar Poliția a tot încercat să oprescă flagelul, dar fără rezultat. Conform informațiilor din teren, se pare că, mai nou, poliţiştii au o nouă metodă pentru a-i prinde pe șoferii beți. Citește mai departe, și vezi ce spune această atenţionare pentru şoferi.

În 2023, aproximativ 25% din totalul deceselor rutiere din UE sunt legate de alcool

Statistica ultimilor ani aduce cifre alarmante, când vine vorba de accidentele rutiere, multe dintre ele ca urmare a conducerii sub influența alcoolului.

La începutul acestui an, UE a publicat raportul în care este precizat faptul că șoferii beți au un risc de 15 ori mai mare de a fi implicați în accidente mortale decât șoferii care nu au băut.

Aceasta este una dintre statisticile prezentate în noul raport tematic al Observatorului european pentru siguranță rutieră privind conducerea sub influența alcoolului și a drogurilor. Riscul de accident asociat cu drogurile depinde de tipul de drog. Dintre toate drogurile ilegale, riscul este mai mare, de cel puțin 5 ori mai mare, dacă cineva a consumat amfetamine, droguri multiple sau alcool combinat cu droguri.

„S-a estimat că 1,5 până la 2% din kilometrii parcurși în UE sunt parcurși de o persoană cu o alcoolemie ilegală. Acest lucru echivalează cu milioane de șoferi aflați sub influența alcoolului. O notă pozitivă este faptul că numărul deceselor cauzate de alcool a scăzut ceva mai repede decât cel al altor accidente rutiere.”, se mai arată în în noul raport tematic al Observatorului european.

Atenţionare pentru șoferii beți, va fi prăpăd pe şosele

Alcoolul este una dintre cele mai vechi substanțe psihoactive cunoscute. Consumul său este adânc înrădăcinat în numeroase practici culturale și sociale din întreaga lume. Oamenii consumă alcool pentru a se distra, pentru a socializa, atunci când sunt fericiți sau triști, dar și în diferite ocazii culturale sau religioase.

Dar, când vorbim de cifrele europene, vorbim inclusiv de cele din România, iar anul 2023, din păcate, a adus un număr important de accidente rutiere cu final dramatic, atât pe fondul consumului de alcool, dar și de substanțe interzise. Numai dacă ne amintim de accidentul dramatic din localitatea 2 Mai, în care au murit tineri, iar șoferul avea să fie depistat ca și consumator de droguri de mare risc.

Legislația, deși una extrem de dură, și care trebuia pusă în aplicare (vezi Legea Anstassia), nu i-a oprit pe șoferii beți înconștienți în a se urca la volan, deși aveau câteva pahare de alcool la bord. Dar, conform autorităților, anul 2024 ar putea fi anul în care autoritățile să nu mai ierte genul acesta de situații și vine cu o nouă atenţionare pentru şoferi. În acest sens, conform presei de peste ocean, au apărut noi modalități de indentificare a persoanelor în stare de ebrietate.

Poliţiştii au o nouă metodă pentru a-i prinde pe șoferii beți

Cercetătorii din Canada au solicitat unui grup de participanți la studiu să citească un joc de cuvinte înainte de a consuma alcool și apoi în fiecare oră, timp de până la șapte ore după aceea. Analizând aceste înregistrări, ei au dezvoltat un sistem de învățare automată capabil să determine cu o precizie de 98% dacă persoana care citea textul se afla sub influența alcoolului, sistemul putând fii folosit și de polițiști pentru a-i prinde pe șoferii beți. Lucrarea a fost publicată în Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

În noul lor studiu, Brian Suffoletto și colegii săi au observat că, în prezent, nu există instrumente disponibile în comerț pentru a identifica în mod discret și eficient intoxicația cu alcool. Dispozitivele specializate, cum ar fi senzorii transdermici de alcool și alcoolmetrele portabile pentru măsurarea alcoolemiei, pot estima cu exactitate conținutul de alcool din sânge, dar acestea sunt adesea costisitoare și nu sunt disponibile pe scară largă. Acestea pot fi adesea prea împovărătoare pentru o utilizare practică pe scară largă.

„Am constatat în acest studiu de laborator de validare a conceptului că scurte mostre de vorbire în limba engleză sunt utile pentru a clasifica stările de intoxicare cu alcool la adulți. Este nevoie urgentă de un grup de participanți mult mai mare, cu probe de voce mai variate, colectate înainte și în timpul curbelor ascendente și descendente ale intoxicației cu alcool, pentru a face să avanseze știința detectării intoxicației cu alcool la distanță”, au concluzionat autorii studiului.

Pe de altă parte, este bine cunoscut faptul că alcoolul alterează vorbirea, iar vorbirea poate fi înregistrată cu ușurință cu ajutorul unor dispozitive de uz cotidian disponibile pe scară largă.

Astfel, analiza mostrelor de voce ar putea fi o modalitate foarte ușoară și eficientă de a detecta intoxicația cu alcool, fără a fi nevoie de dispozitive specializate, dacă ar exista o astfel de metodă. Autorii și-au propus să dezvolte o astfel de metodă, iar studiul a implicat 20 de adulți, dar analizele au fost efectuate pe 18 participanți, deoarece doi dintre ei nu au furnizat mostre de voce. Vârsta medie a participanților a fost de 29 de ani, 72% dintre ei fiind bărbați.