Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
08 sept. 2025 | 11:50
de Violeta Badea

Așternuturi ca la hotel: ce trebuie să pui în mașina de spălat pentru un plus de prospețime

Diverse
Cum speli asternuturile de pat. Sursa foto: Profimedia
Cum speli asternuturile de pat. Sursa foto: Profimedia

Există ceva cu adevărat reconfortant în a te băga într-un pat cu lenjerie proaspăt spălată, ca la hotel. Prospețimea, moliciunea și parfumul discret transformă ora de culcare într-un moment de lux și relaxare. Chiar dacă vremea rece sau ploioasă împiedică uscarea naturală la aer, există trucuri simple pentru a recrea senzația de aer curat și soare în propria locuință.

Ingredientul secret pentru lenjerie ca la hotel

Pentru a obține lenjeria moale și parfumată, nu este nevoie de produse scumpe sau balsam de rufe sofisticat. Oțetul alb distilat, ingredient obișnuit în orice bucătărie, poate înlocui cu succes balsamul.

Acesta nu doar că hidratează țesătura, dar și îndepărtează petele și previne acumularea de reziduuri care pot face materialul aspru sau pot estompa culorile.

Este suficient să adaugi aproximativ o jumătate de cană de oțet alb în compartimentul pentru detergent al mașinii de spălat înainte de pornirea ciclului de spălare, relatează dailyrecord.co.uk.

Uscarea și călcarea pentru prospețime maximă

Obținerea senzației perfecte nu se oprește după spălare. Uscarea completă a cearșafurilor este esențială, iar atunci când uscarea la aer nu este posibilă din cauza vremii reci sau umede, există alternative eficiente.

Un ciclu suplimentar de centrifugare ajută la eliminarea excesului de umiditate, iar folosirea unui dezumidificator sau a unui uscător de rufe accelerează procesul.

Odată ce lenjeria este uscată complet, călcarea rapidă a cearșafurilor ajută la recrearea senzației de prospețime și netezime specifică hotelurilor, oferind o atingere plăcută și un aspect impecabil al patului.

Materialele contează

Pe lângă modul de spălare și uscarea corectă, alegerea materialului din care sunt fabricate cearșafurile influențează foarte mult experiența de somn.

Fibrele naturale, cum ar fi bumbacul, bambusul sau inul, sunt mai confortabile și mai durabile decât amestecurile sintetice. Acestea respiră mai bine, mențin temperatura optimă și rezistă mai mult timp fără să se deterioreze.

Deși inițial pot fi mai costisitoare, investiția în lenjerie de calitate se amortizează pe termen lung, oferind confort și prospețime pe fiecare noapte.

Reducerile sezoniere reprezintă o ocazie excelentă de a achiziționa lenjerie naturală de calitate, pentru un somn mai plăcut și o senzație de lux acasă.

Prin combinarea oțetului alb cu uscarea corespunzătoare și alegerea materialelor potrivite, poți transforma experiența obișnuită a spălării rufelor într-un ritual care aduce prospețimea și confortul unui hotel direct în dormitorul tău.

