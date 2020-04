Asia Express Live Stream Video pe Antena 1 – Vezi ediția de duminică, 5 aprilie

Dacă sunteți curioși să vedeți ce specialități culinare are și Taiwanul, vă invităm să urmăriți astăzi emisiunea Asia Express, sezonul 3 la Antena 1. Reality show-ul este difuzat în fiecare săptămână, de duminică până miercuri, de la ora 19, după Observator.

Un fost concurent al emisiunii Asia Express, sezonul 3, Mario Fresh, a povestit ce înseamnă pentru el izolare și cum își petrece timpul. El mărturisește că suportă cu greu izolarea generată în contextul pandemiei de coronavirus și că cel mai greu i se pare că trebuie să stea singur în casă. Acesta a mai precizat că a slăbit și că va lansa o nouă piesă cu videoclip,

„După un calcul rapid, nu am fost olimpic la matematică, dar mă descurc, am 17 zile azi. Sincer, nu mai pot. Eu eram obișnuit să nu am timp în cele 24 de ore dintr-o zi să mi termin treburile înainte și acum mi se pare că am prea mult timp și mă și plictisesc. M-am uitat deja la foarte multe seriale, am făcut curățenie în casă de nu am ce să mai fac, am făcut curățenie generală după curățenie generală după care iar curățenie generală. Din păcate m-a prins singurel, pentru că iubita mea a venit din Londra și s-a dus la ea acasă, să stea în autoizolare din apartamentul ei de sus”, a spus Mario Fresh.