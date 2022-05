Artistul din România care se întoarce pe scenă la 5 ani după moartea fetei sale: ‘Mă oprește lumea pe stradă’

Un artist din România și-a anunțat întoarcerea în domeniul în care a devenit cunoscut. Solistul a luat o decizie grea, iar după cinci ani de la moartea fetei sale revine pe scenă. Bărbatul a susținut că este des oprit de fanii care îi spun că îi simte lipsa. Cel din urmă a trecut printr-o perioadă extrem de grea, iar acum dorește să împartă din nou fericire prin cântecele sale. Despre cine este vorba?

Un artist de la noi se întoarce pe scenă la 5 ani de la decesul fiicei sale. Fanii s-au întrebat de-a lungul timpului dacă va mai avea dorința de a cânta după cele petrecute.

Mai exact, este vorba despre celebrul compozitor Marius Țeicu. Acesta a împlinit 77 de ani de curând, dar a refuzat să mai serbeze. Solistul este îngenuncheat de durere după tragedia care a lăsat toată familia în doliu.

Patricia, fiica vedetei, a fost răpusă de o formă agresivă de leucemie. Totul se întâmpla în anul 2017, moment din care artistul nu și-a mai găsit forțele pentru a urca pe scenă.

El a promis fanilor că își va aduna forțele și că va reveni în lumina reflectoarelor, rugat insistent de cei care îl iubesc și îl vor din nou pe marile scene.

Marius Țeicu a împlinit vârsta de 77 de ani pe data de 9 mai, dar după evenimentul extrem de trist a decis să nu își mai serbeze ziua de naștere. Pentru el nu mai există niciun motiv de bucurie.

”Nu am petrecut, nu am serbat, n-am ieșit nicăieri. Am stat în casă, noi doi, eu și soția”.