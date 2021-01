Artista din România care putea să fie milionară. Șansa vieții: ‘Am fost o revoluționară’ (exclusiv)

Cine nu o cunoaște pe inconfundabila artistă Dida Drăgan. Aceasta a vorbit în exclusivitate pentru Impact.ro despre întreținerea permanente a vocii, vrea să revină cât mai curând pe scenă, dar a vorbit și despre ce pătimit în vremea comunismului: ”Eram difuzată rar la televizor, am fost mereu o revoluționară, și atunci, și acum”.

Deși este considerată una dintre cele mai bune voci din România, sumele primite anual din drepturile de autor nu sunt tocmai mari. Putea să rămână în Germania, unde a susținut sute de concerte rock, dar a ales să rămână în România, însă cu sigurață ar fi stat mai bine cu banii.

”Cu drepturile de autor e greu în România. Sumele sunt sub nivelul zero al tuturor speranțelor. Dacă mă stabileam în Germania, unde am avut sute de concerte, și unde mi s-a propus să rămân, aș fi fost acum multimilionară, discurile mele s-au vândut acolo ca pâinea caldă. Dar, să nu mai vorbim despre bani, n-am castele, n-am averi, sunt doar o artistă”, a spus aceasta.