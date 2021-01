Artista din România care era să se facă de râs la doctor. Nu a știut ce face, de fapt

Îndrăgita cântăreață de muzică populară Laura Lavric a povestit la Antena Stars despre un moment rușinos prin care a trecut. Prin ce situație a trecut artista în cabinetul medicului?

La Antena Stars, Laura Lavric a vorbit despre o situație jenantă în care a fost pusă în cadrul unei vizite la medicul ginecolog. Mai exact, cântăreața a fost întrebată dacă vrea să își facă testul Papanicolau și nu a știut ce să răspundă.

La două săptămâni, după ce a revenit la control, fiind curioasă să afle ce înseamnă acest test Papanicolau, deși ăi era rușine, Laura Lavric a întrebat medicul ginecolog, care i-a răspuns că este un test pentru depistarea cancerului.

Când am ajuns acolo, doctorița era bucuroasă, iar eu: «Acum, dacă tot ești bucuroasă, să nu mă consideri chiar proastă, dar am și eu o întrebare: Ce e Papa Pius , ăsta? Papanicolau, ăsta?» Doctorița mi-a spus: «Doamnă, asta este pentru depistarea cancerului la femei…» Dacă nu știu ceva, mie nu mi-e rușine să întreb…”,a povestit Laura Lavric la Antena Stars.

”M-am dus la un control și mi-a spus medicul: Doamna Laura, trebuie să facem un Papanicolau! Am zis în sinea mea: «Ce o fi ăsta, Papanicolau?!» Mi-a fost rușine să întreb. Papa de la Roma… «Veniți după rezultat peste două săptămâni!» M-am gândit: «Doamne, ferește! Dar ce am, de mă cheamă după două săptămâni?»

După ce Ecaterina Traian a declarat la TV că sora sa Laura Lavric ”mergea cu bărbați pe cadouri și bani”, artista a dat-o în judecată. Astfel, după 8 ani de zile, artista a avut câștig de cauză.

Laura Lavric a cerut inițial daune în valoare de 100.000 de euro, însă judecătorii au decis că va primi suma de 10.000 de euro. Însă, acești bani îi va primi în 16 ani, deoarece singura posibilitate ca sora sa să-i poată plăti este prin poprirea din pensie.

”Trebuie să mai trăiesc 90 ani că să primesc toți banii, pentru că primesc 50 euro lunar din pensia ei. Nu stau eu în banii ăștia, sincer vă spun că îmi pare rău că s-a ajuns aici. De când a început scandalul, iau pastile de inimă, am probleme cu tensiunea.

Eu am vrut s-o opresc să mă mai bălăcărească, nu m-au interesat banii ei. M-a făcut o mare bagaboantă după ce am împlinit 60 ani, cum să accept așa ceva? Din păcate, asta a fost singură modalitate s-o opresc, pentru că eu n-am fost niciodată într-un tribunal, nici când am divorțat n-am fost”, a spus Laura Lavric la starpopular.ro.